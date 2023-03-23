Oruçla kucaklaşmak

Oruç, gerek Allah’ın kitabı ve gerekse Hz. Peygamber’in hadisleri ile şartlarını taşıyan herkese farz olan bir güzel ibadettir. Namaz, hac ve zekat gibi uyulması gereken kuralları vardır. Bu nedenle, diğer ibadetler yerine getirilirken istenen şartlara nasıl riayet ediliyorsa, oruçta da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Örneğin namaz kılan bir insan tekbir almak, rüku ve secdeye gitmek zorundadır. Bunlar kişinin kendi tercihine bırakılmış değildir. Her fert namazı Hz. Peygamber’in öğrettiği gibi, ondan geldiği şekilde kılmak durumundadır. Namazı kendi anlayışına göre yeni bir kalıba sokarak içine bir şeyler katamaz veya içinden bir şey çıkaramaz. Bu nedenle, ibadetlerin ruhsal boyutu kadar şekilsel boyutu da çok önemlidir. Nitekim imsak vaktinden akşama dek devam eden uzun süreli bir ibadet olan oruç da, şekilsel açıdan dikkat edilmesi gereken pek çok yönü olan bir ibadettir. Bu nedenle, mümin kişi orucu dinin temel rükûnlerinden biri olarak kabul edip benimsedikten sonra, geriye sadece bir husus kalmaktadır: Söz konusu ibadeti Rasûlullah’ın yaptığı şekilde yerine getirmek için elden gelen çabayı harcamak.

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Bu açıdan baktığımızda, oruç ibadetini yerine getiren Hz. Peygamber’in orucu nasıl tuttuğunu, nelere dikkat ettiğini, nelerden kaçındığını öğrenmek ve öğrendiklerimizi mümkün olduğunca hayatımızda uygulamak durumundayız. Bu yapılmadığı takdirde, ibadetin en önemli yönlerinden birisinin eksik kalacağı aşikardır. Kaldı ki, biz bu ibadeti ahiret sermayemiz olması yanında, dünyadaki yaşantımızın Allah ve Rasûlü’nün istediği ölçütlerde şekillenmesi için yerine getirmekteyiz.

Burada, oruç ibadetini yerine getirirken dikkat edilmesi gereken hususlar bağlamında birkaç önemli noktaya değinmek istiyoruz:

1-Hz. Peygamber’in ramazanda önem verdikleri hususlardan birisi, vakit girince iftarı her şeyin önüne almasıydı. Nitekim bu hususta “İnsanlar iftarda acele ettikleri müddetçe hayır üzere olmakta devam ederler” (Buhârî, Savm, 45), “Müminin kendisiyle neşelendiği iki sevinci vardır: Birisi iftar vaktindeki oruç bozma sevinci, diğeri rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir” (Taberânî, Sağîr, II/51) buyurmuşlardır.

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Onun hurma ile iftara önem vermesi o bölgede yetişen ürün olması nedeniyledir. Bununla birlikte başka coğrafyalarda yaşayan insanların Kutlu Elçi’nin hurmayla iftar açmasını örnek alarak aynı şeyi yapması güzeldir. Zira mümin, orucunu Hz. Peygamber gibi sonlandırmaya önem vermekte, onu kendisine model alma çabasına girmektedir. Bu yüzden, onun Hz. Peygamber’e uyma gayretini Allah’ın ödüllendireceği ümit edilir.

2-Ramazanın güzelliklerinden birisi de, orucu akşamleyin sağlık ve afiyet içerisinde tamamladıktan sonra önüne konulan nimetlere elini uzatmadan önce dua etmektir. Zira, insanın gün boyu açlık çektikten sonra Allah’ın kendisine ikram ettiği nimetler nedeniyle yaratanına şükretmesi, sair zamanlarda açlıkla imtihan etmediği için hamdetmesi, maddi imkanı yerinde olmayan insanların karşılaştıkları sıkıntıları hatırlaması güzel olur. Nitekim bu bilinci her zaman taşıyan Hz. Peygamber iftar ederken şöyle dua ederdi: “Allahım! Orucumu senin için tuttum. Senin rızkınla iftar ediyorum. Bizden orucumuzu kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve bilensin.” (Musned, III/12, 44)

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3-Hz. Peygamber sahura mutlaka kalkardı, sahabilerinden de kalkmalarını isterdi. “Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır” (Buhârî, Savm, 20), “Şüphesiz Allah ve melekleri sahur yemeği yiyenlere salât ederler” (Musned, III/12, 44), “Sahur yemeği ile gündüz tutacağınız oruca; öğle üzeri uykusuyla (kaylûle) ile de teheccüd namazına kuvvet kazanın” (İbn Mâce, Sıyâm, 22) buyurması bundandı. Sahurda yenilen yemeğin, iftara kadar geçecek süreçte insanın temel gıda gereksinimini karşılayacağı düşünülecek olursa, Aziz Peygamber’in buyruğunun ne kadar yerinde olduğu anlaşılır.

4-Oruç, kapsadığı zaman dilimi itibarıyla uzun süreli ibadetlerden birisidir. Namaz kılarken insanın kendisini dünyevî düşüncelerden ve meşgalelerden uzak tutması, benliğini tamamıyla ibadete vermesi beklendiği gibi oruç için de aynı durum söz konusudur. Bu yüzden kuldan, orucunu tutarken haram işlememeye her zamankinden daha fazla titizlik ve hassasiyet göstermesi beklenir. Zira oruç, insanı silkeleyip kendine getirdiği, hayra yönelttiği, haramlardan kaçındırdığı, Allah’a daha çok yaklaştırdığı zaman gerçek anlamda işlevini görmüş demektir. Bu nedenle oruç, ahlakın güzelleştirilmesi ve kötü alışkanlıkların terk edilmesi için çok iyi bir fırsat ve araçtır. Son Elçi şöyle buyurmaktadır:

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“Allah, ‘Ademoğlunun işlediği her hayırlı iş, kendisi içindir, fakat oruç böyle değildir. Oruç sırf benim içindir, onun mükafatını ben veririm’ buyurmuştur. Oruç bir kalkandır. Herhangi biriniz oruç tuttuğu zaman artık o kimse kötü söz ve fiil içine girmesin, düşmanlık –veya bağırma- da yapmasın. Eğer bir kimse ona hakaret eder veya onunla kavga etmek isterse, derhal ‘Ben oruçlu bir kimseyim’ desin. Muhammed’in canı kudretinde bulunan Allah’a yemin olsun ki, oruçlu ağzın (açlık) kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoş ve daha temizdir…” (Buhârî, Savm, 9)

Hz. Peygamber başka hadislerinde de oruçlu kimsenin ahlakını daha iyi hale getirmek için yoğun bir çaba içerisinde olmasını istemiş ve şöyle buyurmuştur: “Kim yalanı ve onunla iş yapmayı bırakmazsa, (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, Savm, 8) “Nice oruç tutanlar vardır ki, orucundan susuzluk çekme ve açlıktan başka kazancı yoktur. Nice gece kalkıp nafile ibadet yapanlar vardır ki, bu kalkmasından ötürü uykusuzluktan başka kazancı yoktur.” (Munzirî, Terğîb, II/144)

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Tüm bunların yanında, insanın ramazanı nafile ibadetlerle bezemesi çok güzel olur. Nitekim Allah’ın Elçisi ramazanda daha fazla Kur’an okur, bunun yanında daha fazla infakta bulunurdu. Hem kendisine daha fazla yönelmiş hem de ihtiyaç sahiplerinin dertleriyle daha çok ilgilenmiş olurdu. Bu nedenle, ramazan ayında gerek namaz ve gerekse diğer nafile ibadetlere yoğunlaşanlar kulluk bilinçlerini kuvvetlendirmektedirler. İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşanlar da Hz. Peygamber’in bir sünnetini ihya etmektedirler. Aldıkları ecir ile güçsüzlerin duası yanında çok önemli bir geleneği de canlı tutmaktadırlar.

Rabbimden niyazımız, ramazanın hakkını vermeyi bize nasip etmesidir. Kim bilir, belki de bir daha ramazana kavuşamayız.