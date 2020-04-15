Ramazan Orucu ertelemek söz konusu olamaz ancak kalabalık iftar sofralarına ara veriyoruz
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Orucu ertelemek söz konusu olamaz ancak kalabalık iftar sofralarına ara veriyoruz

Kovid-19 salgını dolayısıyla vatandaşların oruç ile ilgili sorularına muhatap olan Diyanet İşleri Başkanı son noktayı koydu: Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir. Aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığı, orucun topyekun ertelenmesinin mümkün olmadığını bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulundan yapılan açıklamada, ramazan ayının yaklaştığı şu günlerde salgın nedeniyle oruçla ilgili pek çok soru yöneltildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teala’nın emriyle farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir. Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğine dair kanıta dayalı tıbbi bir tespit bulunmazken, aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğine ilişkin bilimsel yayınlar mevcuttur” denildi.

AĞIR İŞTE ÇALIŞAN KAZA EDEBİLİR

Açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler, oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler, oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar, oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar, oruç tutmaları halinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları, hamile veya emziren kadınlar, ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenlerin, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilecekleri kaydedildi.

TUTAMAYAN FİDYE VERMELİ

Sağlık durumları hiçbir şekilde kaza oruçlarını tutmaya el vermeyenlerin tutamadıkları her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, “Doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri, keyfi değerlendirmeden kaçınmaları gerekmektedir” uyarısı yapıldı.

Kalabalık iftar sofralarına ara

  • Diyanet, salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kurallarına uyulmasının altını çizdi. Açıklamada “Bu çerçevede başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır. Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabb’imize yöneltmek, ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır. İdrak edeceğimiz ramazan ayının, bu salgın hastalıktan bir an önce kurtuluşumuza vesile olmasını niyaz ederiz.”

2020 Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor?
ÖZGÜN
2020 Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor?

Abone Ol Google News
Halk otobüsünde korona paniği

Halk otobüsünde korona paniği

Yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen şoför polise ihbar etti.
Büyük bir titizlikle getirildiler

Büyük bir titizlikle getirildiler

​Günler sonra havalanan THY uçağı Samsun'a indi.
Tahliyeler başladı

Tahliyeler başladı

Cezaevinden çıkanlar için sıkı koronavirüs önlemi.
Dediğini yaptı

Dediğini yaptı

Trump, ​Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik yardımları kesti.
Listeye<br>iki çizik daha!

Listeye
iki çizik daha!

Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Fare<br>istilası tehlikesi

Fare
istilası tehlikesi

​Aç kalan fareler New York ve Lon Angeles'ı akın edebilir.
Nefes paketi

Nefes paketi

Pakette vergi muafiyeti, işsizlik maaşı alamayanlara maddi destek de var.
Müslümanlara saldırı

Müslümanlara saldırı

​Koronavirüs testi pozitif olanları hapse atıp işkence ettiler.
Pasaportunu çalmışlar

Pasaportunu çalmışlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme.
Accık<br>öte yanda dur!

Accık
öte yanda dur!

Ellerinizi gözelce yudunuz mu? Gorona vilan bi şiy itmez dime.
Aman dikkat

Aman dikkat

​Bir taşıyıcı 406 kişiye bulaştırabilir ve koronavirüse tekrar yakalanabilir.
Dönüşümlü<br>mesai gerekli

Dönüşümlü
mesai gerekli

​Çalışma saatleri 8 saat, en fazla 12 saat olarak düzenlenmeli.
Hafter'e<br>büyük darbe

Hafter'e
büyük darbe

​400 kilometrelik sahil şeridi temizlendi.
90 bin kişiye tahliye

90 bin kişiye tahliye

45 bin mahkum tahliye edilecek, 45 bini izne gönderilecek.
6 kat arttı

6 kat arttı

Kenevir çok sayıda alanda kullanılıyor.
Sesli ödeme<br>dönemi kapıda

Sesli ödeme
dönemi kapıda

Kağıt para kullanımı 2020'de tarihteki en kötü günlerini yaşıyor.
Fırınlar<br>her duruma hazırlıklı

Fırınlar
her duruma hazırlıklı

Fırıncılar Odası Başkanı Çetin: ​Biz durumu öngördük ve hazırlıklarımızı yaptık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.