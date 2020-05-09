Ramazan Osmanlı tatlısı Kadayıf dolması
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RAMAZAN HABERLERİ

Osmanlı tatlısı: Kadayıf dolması

Erzurum'da, vatandaşların vazgeçilmez lezzeti olan ve damaklarda bıraktığı tatla birçok ilden de sipariş edilen kadayıf dolması, özellikle ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor.

Haber Merkezi AA
Kadayıf dolması, &quot;Dadaşlar&quot;ın tükettiği tatlıya dönüştü.
Kadayıf dolması, "Dadaşlar"ın tükettiği tatlıya dönüştü.

Osmanlı döneminden bu yana sofralardan eksik olmayan kadayıf dolması, bugün yılın her döneminde "Dadaşlar"ın tükettiği tatlıya dönüştü.

Ramazan aylarında zengin fakir fark etmeden herkesin evinde yapılan, gerek telefonla gerek internet üzerinden Türkiye'nin farklı illerinden sipariş veren vatandaşlar da iftar sofralarını bu eşsiz tatlıyla süslüyor.

Ramazan'da satışlar 2-3 kat artıyor

Tel tel kadayıfların içine ceviz konularak sarılmasının ardından hazırlanan yumurta ve kızgın yağda kızartılan dolmalar, daha sonra soğuk şerbetin içine batırılıyor. İçindeki bu malzemeler nedeniyle tok tuttuğu, enerji verdiği bilinen ve verilen siparişlerle özellikle ramazan aylarında satışı 2-3 kat artan kadayıf dolması, Erzurum dışında müşterilere kargo aracılığıyla ulaştırılıyor.

Kadayıf ustası Muammer Tanhaş, yaptığı açıklamada, kadayıf dolmasının çok eski bir tarihe dayandığını şimdi ise Erzurumluların her gün tükettiği ve vazgeçemediği tatlıya dönüştüğünü söyledi.

İnsanlar bu lezzetten vazgeçemiyor

  • Kadayıf dolmasının özellikle ramazanda daha çok tercih edildiği belirten Tanhaş, "Bu tatlı zengin fakir herkesin evinde bulunan ve insanların vazgeçemediği bir tatlı. Eskiden Erzurum'da çorba, kıyma ve kadayıf dolması insanların sofralarında olması gereken yemeklerdi. Biz bunu ev mutfağından çıkarıp şeklini ve şerbetini değiştirerek 365 gün Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz" dedi.

Tanhaş, kadayıf dolması satışlarının her zaman devam ettiğini ancak ramazan aylarında arttığını ifade ederek, "Ramazanda satışlarımız 2-3 kat artıyor hem şehir içinden hem de şehir dışından oruç tutan herkes mutlaka kadayıf dolmasının tadına bakıyor. Çünkü bu değişik bir tatlı enerji dolu ve buraya gelenler cağ kebabı yedikten sonra mutlaka kadayıf dolmasını da yiyor. Burada bir tane yiyen müşterilerimiz giderken de 40-50 tane kadayıf dolmasını götürüyor. Bu da bizim işimi kat kat artırıyor" diye konuştu.

İnternet üzerinden sipariş veriyorlar

İnternet üzerinden sipariş verildiğinde özenle paketlendiğini vurgulayan Tanhaş, "İnternetten alınan siparişlerle gönderilen kargolar 2-3 günde teslim ediliyor. İnsanlar bu tatlıyı gazete, televizyonlardan görüp merak edip alıyor. Kadayıfı yerinde sıcak sıcak yemek daha güzel ama biz bunları gönderirken paketleyip vakumluyoruz 10 gün taze kalma garantisi var" ifadelerini kullandı.

Müşterilerin diğer tatlıları da tattıklarını dile getiren Muammer Tanhaş, kadayıf dolmasını denilince Erzurum, Erzurum denilince kadayıf dolmasının akla geldiğini sözlerine ekledi.

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