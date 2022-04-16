Osmanlı yadigarı hiç boş kalmıyor

Muradiye Camii her gün beş vakit namazın yanı sıra ramazanda da teravihlerde cemaatle dolmaya devam ediyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta eşsiz İslami motiflere sahip Osmanlı yadigarı Muradiye Camii her gün beş vakit namazın yanı sıra ramazanda da teravihlerde cemaatle dolmaya devam ediyor. Bağdat’ın Bab el-Muazzam bölgesinde yaklaşık 450 yıl önce dönemin Osmanlı Valisi Murat Paşa tarafından yaptırılan Muradiye Camisi, Irak’ın kadim başkentinde İslami mimarinin en önemli yapıları arasında yer alıyor.

Cami cemaatinden Cemal Duri, her gün beş vakit namazını Muradiye Camisi’nde kıldığını söyledi. Duri, “Burası yaklaşık 500 yıllık ömre sahip tarihi eser niteliğinde bir cami. Bütün sülale olarak namazımızı burada kılıyor ve ibadetimizi yapıyoruz.” dedi. Bağdat’ta Osmanlı’nın inşa ettiği Ahmediye, Süleymaniye, Necip Paşa ve Özbek Camileri de bulunuyor.