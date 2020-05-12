Osmanlı’nın Kudüs’teki hayır kapısı: Her gün 700 aileye sıcak yemek

Osmanlı devletinin neredeyse 5 asır önce Kudüs’te yaptırdığı ve ihtiyaç sahiplerine sıcak aş imkanı sağlayan Haseki Sultan Tekkesi, bu yıl koronavirüs (kovid19) nedeniyle daha yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Virüs nedeniyle işini kaybeden ve geçim sıkıntısı çeken Filistinliler, ramazan ayında günlük yiyeceklerini temin edebilmek için Osmanlının “hayır kapısını” çalıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın 1552’de Mescid-i Aksa’nın Meclis Kapısı’na 100 metre uzaklıkta yaptırdığı bu tekke, sadece ramazan ayında değil yıl boyunca fakirlere, yolculara ve Kudüs ziyaretçilerine ücretsiz yemek veriyor.

SALGIN NEDENİYLE GELENLER ARTTI

Haseki Sultan Tekkesi’nin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kudüs’teki İslami Vakıflar Genel Müdürü Azzam el-Hatib, tekkenin yıl boyu hizmet verdiğini ancak ramazan ayında tekkeye gelenlerin sayısında her zaman genel bir artış yaşandığını söyledi. Hatib, “Bu yıl ise virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında birçok insan işsiz kaldı. İçinden geçtiğimiz bu zor süreç nedeniyle tekkeye gelenler de epey arttı” ifadelerini kullandı. Ramazan ayı başladığından bu yana her gün yaklaşık 700 aileye yemek verdiklerini belirten Hatib, tekke çalışanlarının sabahın erken saatinde iftar yemeklerini hazırlamaya başladıklarını ve öğle vakti gelenlere dağıttıklarını aktardı. “Kapımız herkese açık; Müslüman, Hristiyan. Tekkeye gelen herkes yemeğini alıyor. İslami Vakıflar Dairesi olarak bu alanda üzerimize düşen görevi yapıyoruz” diyen Hatib, Haseki Sultan Tekkesi’nin Kudüs’te tarihi ve kültürel bir miras olduğunu ve onu koruduklarını dile getirdi.

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AKSA’NIN MUHAFIZLARINA DA İFTAR

Tekkede çorba, et ve pilavdan oluşan iftar menüsünü hazırlayan aşçılardan Semir Cabir, normal zamanlarda tekkeye günlük olarak yaklaşık 100 aile geldiğini ancak ramazan ayı ve virüsün olumsuz sonuçları nedeniyle tekkeye gelenlerde ciddi bir artış olduğunu belirtti. “Bu süreçte birçok kişi işini kaybetti, ihtiyaç sahibi oldu. Kiralarını ödeyemeyip ailelerinin yemek ihtiyacını karşılayamayan bu kişiler tekkenin kapısını çalıyor. Biz de burada yemek pişiriyor ve elimizden geldiğince bu ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz” diyen Cabir, Mescid-i Aksa’nın gönüllü muhafızları olarak bilinen ve sayıları 60-70 olan murabıtlara da iftar yemeği verdiklerini söyledi.