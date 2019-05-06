Âl-i İmran-187. Ayet - 6-mayis-2015-carsamba | Yeni Şafak Ramazan

Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, "Onu (Kitabı) mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz" diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü, arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alış veriş ne kadar kötüdür.

Âl-i İmran, 187