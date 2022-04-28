Ramazan Paraguaya yardım eli
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RAMAZAN HABERLERİ

Paraguay’a yardım eli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Paraguay’da 300 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Paraguay’a yardım eli
TİKA, ramazan programları kapsamında Paraguay’da 300 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Paraguay’da 300 aileye gıda kolisi yardımında bulundu. 300 gıda kolisi, başkent Asuncion ve diğer şehirlerdeki ihtiyaç sahibi Müslüman ailelere ulaştırıldı. Asuncion İslam Kültürü ve Hayır Merkezi’ndeki dağıtıma katılan Türkiye’nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen, gıda kolisi alan aileler ve merkezin temsilcileriyle bir araya geldi. Başkentte yaklaşık 500 kişilik cemaate sahip Asuncion İslam Kültürü ve Hayır Merkezinde özellikle ramazanda düzenlenen etkinlikler, ülkelerinden uzakta bulunan Müslümanların birlik ve beraberlik hissini yaşamasına yardımcı oluyor.

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