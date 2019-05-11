Ramazan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Peygamberimizin emaneti ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Peygamber Efendimiz’in vasiyeti üzerine tâbiînden Veysel Karani’ye bırakılan Hırka-i Şerif, Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde ziyarete açıldı. Ziyaret, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 arasında, arefe günü ikindi namazına kadar yapılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin &quot;Ramazan Hattı&quot; otobüslerini kullanarak ulaşım sağlayabilecek.
Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin "Ramazan Hattı" otobüslerini kullanarak ulaşım sağlayabilecek.

Perygamber Efendimizin vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Ramazan dolayısıyla Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde ziyarete açıldı. 10.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek Hırka-i Şerif, arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretten kaldırılacak.

Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi Ramazan ayının ilk cuma günü düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Camii’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, muhafız aile Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.

RAMAZAN HATTI GEÇİYOR

Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek. Kadir Gecesi teravih namazı sonrası saat 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek Hırka-i Şerif, arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretten kaldırılacak.

Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin "Ramazan Hattı" otobüslerini kullanarak ulaşım sağlayabilecek. Ayrıca engelli, yaşlı, hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif'i görebilecek.

MANEVİ RUHUNU YAŞIYORUZ

Hırka-i Şerif’i ziyaret eden vatandaşlardan Kemal Duranoğlu, "Bu anlatılamaz aslında. Tüylerimiz diken diken. Peygamber efendimizin manevi ruhunu yaşıyoruz. Burada onu görmüş gibi hissediyoruz. Dualarla mübarek Ramazan-ı şerifi eda ederken kutsal emanetleri de ziyaret edip gelecek nesillere anlatarak yaşatacağız. Peygamber efendimizin manevi huzurunda gibi kendimizi hissediyoruz. Her sene Ramazan’ın ilk cuması ziyaret ederiz” dedi.

DEFALARCA ZİYARET ETSEK DE DOYMUYORUZ

Ziyaretçilerden Ahmet Turan da, "Çok heyecanlıyız. Efendimizin (s.a.v) Hırka-i Şerif’ini ziyaretten çok mutluyuz. Veysel Karani’nin ilahileriyle büyüdük. Bugün burada, bu açılışta olmaktan çok mutluyuz. Peygamber efendimizi Ravza-i mutahhara da ziyaret etmek nasip oldu.

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Umreye ve hacca gitmek nasip oldu. Burada başka bir heyecan var. Daha bir yakinen, Hırka-i Şerif’in burada ziyarete açılması, efendimiz (s.a.v) giydiği hırkanın maneviyatı buraya yansıyor. Defalarca ziyaret etsek doymuyoruz" şeklinde konuştu.

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