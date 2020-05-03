Pidede aşırıya kaçmayın: Adım adım ramazan için örnek menü

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla Sağlıklı Beslenme Programı hazırladı. Broşür şeklinde hazırlanan programda sahur ve iftar sofralarına ilişkin mönüler ve tavsiyeler yer aldı. Broşürde Ramazan pidesi tüketenler için şu öneriler yer aldı: "Abartıya kaçmadan ortalama 3-4 dilim tüketmeleri (iftar-sahur dahil), fırından yeni çıkmış çok sıcak pide ekmeğini tüketmemeleri, soğuduktan sonra tüketmeleri tavsiye olunur.”

BİR SAAT SONRA VE ŞEKERSİZ

Vücudun demiri emilimi ve vücutta kullanılması açısından, yemeklerden sonra bitki çayları tercih edilmesi istenirken, bunun zamanlaması konusunda "Çay, kahve tüketimi ise yemeklerden en az bir saat sonra" bilgisi verildi. Çayın şekersiz içilmesi, istenirse açık ve limonlu olabileceği belirtilirken kahve için ise "Türk kahvesini mümkünse şekersiz değilse orta şekerli olarak tercih etmeliyiz” denildi.

BULANTI VE REFLÜYE KARŞI

Broşürde tüm gün aç kalan vücuda, iftarda 3-4 çeşit yemeği bir arada ve hızlı bir şekilde almanın sıkıntısına da işaret edildi. Bu konuda şu tavsiye edildi: "Bu durum midemizde ağırlık, bulantı, gaz, yanma, reflü, kabızlık gibi sağlık sorunlarına yol açacaktır. Bunları önlemek için, iftarda su veya hurma ile orucumuzu açtıktan sonra, yağ oranı az olan iftariyeliklerden (1-2 dilim peynir, 1-2 adet zeytin, 2 parça ceviz, domates, salatalık maydanoz, yeşillik vb.) ve sonra bir kase çorba ile yanında birkaç dilim kepekli ekmek, tam buğday veya çavdar ekmeği ile devam etmeliyiz. En az 10-15 dakika veya yarım saat sonra ana yemeğe geçmeliyiz."

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SAHURDA ÇOK YEMEK YERİNE

Sahur için ise lifli yiyecekler önerildi. Bu konuda "Sahurda çok yemek yerine, daha yavaş sindirilen, daha uzun süre tokluk hissi sağlayan proteinli ve lifli yiyecekler tercih edilmelidir" denildi.

Adım adım örnek menü

Hazırlanan broşürde bir de örnek iftar menüsüne yer verildi:

* Su

* 2-3 adet hurma

* İftariyelikler (1-2 dilim peynir + 2-3 adet zeytin+ 2 parça ceviz + domates, salatalık, maydanoz, yeşillik)

* 1 kase çorba

* Tercihen 1-2 dilim tam buğday ekmeği, veya 1-2 dilim pide (sıcak değil)