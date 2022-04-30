Ramazan Albayrak’ta bereketli geçti

On bir ayın sultanı Ramazan Albayrak’ta dolu dolu geçti. “Albayrak’ta Ramazan” başlığı altında Cuma sohbetleri, tiyatro gösterileri, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler gerçekleşti. Topkapı binasında her hafta çarşamba günü Tiyatro Külliyen tarafından sergilenen oyunlar yoğun ilgiyle karşılandı. İlk hafta ‘Ziyafet sofrası’ oyunuyla sahneye çıkan ekip, ön yargıların davranışlara etkisini işledi. İkinci hafta ‘Köprüden önce son çıkış’ oyunuyla ise yaşam ile ölüm arasındaki yolculuğu sorgulattı. Üçüncü haftada ise Grup çalışanlarına eski Ramazan etkinliği tadında ‘Meddah Osman Efendi’ sahnede eğlendirirken düşündürdü. Son çarşamba günü de ‘Acemi Gangsterler’ oyunuyla perde kapandı.

SOHBET, MUHABBET

Perşembe günleri, sohbet ve muhabbetle taçlandı. İlk hafta ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut, ikinci hafta ilahiyatçı yazar Fatih Çıtak, üçüncü hafta İlahiyatçı Yazar Hayati İnanç, dördüncü hafta da Seyyah, yazar ve Şef Ömür Akkor ve son perşembe de çizer Hasan Kaçan katıldı. Bulut, Ramazan’ın önemine; Çıtak, maneviyata; İnanç ise değerlendirmeye değinirken Akkor, Ramazan sofralarından bahsetti.

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MİNİKLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ramazan ayı başında, kurum çalışanlarının çocukları ve yeğenleri için düzenlenen ‘Ramazan Köşesi’ fotoğraf yarışması da sonuçlandı. Minikler, evlerinin köşelerini Ramazan süsleriyle renklendirip fotoğrafladı. Birbirinden güzel karelerin geldiği yarışmada; birinciye tablet, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye kablosuz kulaklık hediye edildi.

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