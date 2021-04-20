Ramazan Ramazan ayının 14 asırlık Mukabele geleneği
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan ayının 14 asırlık ‘Mukabele’ geleneği

İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneği Van’daki Hazreti Ömer Camisi’nde iki yılın ardından tekrar sürdürülüyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması nedeniyle yapılmayan mukabele, bu yıl kısmı tedbirler çerçevesinde devam ettiriliyor.

Haber Merkezi İHA
Ramazan ayının 14 asırlık ‘Mukabele’ geleneği
Geçen yıl tedbirler kapsamında mukabele yapılamamıştı.

Ramazan ayında karşılıklı Kur’an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği 2019 Ramazan ayından bu yana tekrar sürdürülmeye başlandı.

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması nedeniyle yapılmayan mukabele, bu yıl kısmı tedbirler çerçevesinde devam ettiriliyor. Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi M. Emin Akan’ın tilavetiyle vatandaşların büyük bir muhabbetle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazından sonra gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatiplerinin tilaveti, caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

“Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir”

Camii İmam Hatibi M. Emin Akan, geçen yıl tedbirler kapsamında mukabele yapılmadığını anımsattı.

Mukabelenin Peygamber Efendimizin unutulan bir sünneti olduğunu ifade eden Akan, “Koronavirüs gölgesi altında geçirmiş olduğumuz Ramazan ayının İslam alemine hayırlı olmasını, insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını ve bütün Müslümanların da bundan ders almasını temenni ediyorum. Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Kur’an’ın inmesiyle beraber Hazreti Cebrail meleği mukabele şekliyle Hazreti Peygamberimize Kur’an okumuştur. İslam alemi içinde mukabele bu şekilde devam ediyor” dedi.

“Tekrar mukabele sevinci yaşanıyor”

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında okunmayan mukabelenin bu yıl camilerde devam ettirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Akan, “Koronavirüs süreci devam ediyor. Geçen yıl daha çok sıkıntı yaşadık. Salgından dolayı ne mukabele okuyabildik ne de camilerimizde cemaatle namaz kılabildik. Bu yıl Allah’a hamdolsun camilerimizde cemaatle namaz kılınması, öğle ve ikindi namazlarına müteakiben mukabelenin okunması bizleri biraz daha rahatlattı. Rabbim bu hastalığı tez zamanda üzerimizde atsın ve teravihlerimizi de camide kılmayı nasip etsin” diye konuştu.

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