Ramazan Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu gece kılındı. 81 ilde vatandaşlar camileri doldurdu.

Haber Merkezi AA
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

81 ilde vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Yatsı ezanının okunmasıyla İzmir'deki camilere giden vatandaşlar dua etti. İzmir'de Osmanlı cami mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan Hisar Camisi'nde restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Aydın ve Manisa'da camiler doldu taştı

Aydın’da da tarihi Bey Camisi ve Ramazan Paşa Camisi başta olmak üzere vatandaşlar camilere akın etti.

Manisa'da camileri dolduran vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı. Demirci ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Reisler Camisi'ni dolduran vatandaşlar, namazlarını kılıp dua etti.

Reisler Cami İmam Hatibi Refik Atalay, namaz öncesi yaptığı açıklamada, caminin, yaklaşık 900 yıllık tarihi olduğunu ve 1240 yılında elden geçirildiğini belirterek, "Peygamber efendimizin 22. göbek torunlarının kabirleri var. Özel gün ve geceler ibadete açık. Ramazan ayı boyunca da teravih namazlarımızı kılacağız." ifadesini kullandı.

Denizli'de, ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı. Yatsı ezanıyla vatandaşlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Yeni Cami'yi doldurdu.

Yoğun ilgi nedeniyle bazı camilerde bazı vatandaşlar, namazlarını avluda kıldı.

Camiye gelen Ramazan Özdemir, 12 yaşından beri oruç tutmaya çalıştığını belirterek, "Ramazan ayını çok özlemiştik. Hayırlısıyla 11 ayın sultanı ramazana bugün başlıyoruz. Sabah ilk sahuru, akşam ise ilk iftarımızı yapacağız. Bu mübarek günün tüm Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

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Selimiye Camii'de ilk teravih

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Edirne'de, kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, teravih namazını kılmak için, Selimiye'nin de aralarında bulunduğu camileri doldurdu.

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