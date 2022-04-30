Ramazan Ramazan ayının son iftarı Edirnede yapılacak
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan ayının son iftarı Edirne'de yapılacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın son iftarı Edirne'de yapılacak. Sinop'ta yarın 15 saat 56 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 22 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, "Cemaatimiz bu ramazanda ibadetlerini toplu yaptığı için büyük bir sevinç yaşadı. Görev bilinciyle, huzurla camilere koştular" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ramazan ayının son iftarı Edirnede yapılacak
Selimiye Camii

Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte bu yıl teravih namazlarının cemaatle camilerde kılındığı, mukabele, itikaf ibadeti ve toplu iftarların yapıldığı on bir ayın sultanı ramazan yarın sona erecek.

Ramazanın son günü ilk imsak Iğdır'da saat 03.21'de, ilk iftar Hakkari'de saat 19.01'de, son imsak İzmir ve Muğla'da saat 04.35'te, son iftar da Edirne'de saat 20.18'de yapılacak.

Yarın Sinop'ta 15 saat 56 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 22 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak.

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"Cemaatimiz bu ramazanda ibadetlerini toplu yaptığı için büyük bir sevinç yaşadı"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Kovid-19 salgınının büyük oranda etkisini kaybetmesiyle ramazanda teravih namazlarının cemaatle kılındığını, camilerde mukabele ve itikaf ibadetlerinin yapıldığını anımsattı.

Vatandaşların salgın nedeniyle ertelenen bazı ramazan ibadetlerine hasret kaldığını vurgulayan Kapukaya, "Cemaatimiz bu ramazanda ibadetlerini toplu yaptığı için büyük bir sevinç yaşadı. Görev bilinciyle, huzurla camilere koştular. Hatimle namaz kılınan camilerde, cemaatin artmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduk." dedi.

Fitre ve zekat ibadetlerinin içeriğine ilişkin çok sayıda soruyla muhatap olduklarını dile getiren Kapukaya, "Ramazan ayında Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı'na her gün ortalama 10 binin üzerinde sözlü olarak soru geldi. Günde yaklaşık 600-700 civarında da Başkanlığıma mail geldi. Bu soruların belki yarıya yakını zekat, fitre veya oruç tutamayanların oruçlarına mukabil verdikleri Kur'an-ı Kerim'de fidye adlandırılan mali yükümlülükle ilgili." diye konuştu.

Neredeyse bir gün boyunca oruçlular: Dünyanın çeşitli bölgelerinde imsakiyeler belli oldu
FOTOĞRAF 11
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Güney Afrika: 13 saat 12 dakika
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Endonezya: 13 saat 19 dakika
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Kenya: 13 saat 21 dakika
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Türkiye: 14 saat 30 dakika
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İngiltere: 14 saat 44 dakika
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Almanya: 14 saat 46 dakika
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Finlandiya: 15 saat
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Norveç: 15 saat 25 dakika
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İzlanda: 16 saat
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Grönland: 16 saat 30 dakika
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Rusya'nın Murmansk bölgesinde ise 18 saatten fazla oruç tutulacak.
Neredeyse bir gün boyunca oruçlular: Dünyanın çeşitli bölgelerinde imsakiyeler belli oldu
2022 yılı imsakiyesine göre ülkelerin oruç saatleri belli oldu. Açıklanan verilere göre 18 saatten fazla oruç tutan bölgeler de bulunuyor.


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