Ramazan Batı Trakya’da birlik ruhunu pekiştiriyor

Batı Trakya Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Gümülcine ve İskeçe'deki köylerde yaşayan halk, Ramazan süresince başta müftülükler olmak üzere azınlık dernekleri ve köy heyetlerince gerçekleştirilen dini etkinlik ve geniş katılımlı iftarlarda buluşarak bölgede Ramazan’la bütünleşen gelenekleri devam ettiriyor. Ramazan gelmeden camilerin temizlenip boyandığı Gümülcine ve İskeçe'de iftar saati, Türk mahallelerinde atılan fişeklerle duyuruluyor. Gönüllü gençlerin iftar öncesi çaldığı davulların sesi de iftar saatinin geldiğini haber veriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın manevi iklimini yaşatabilmek amacıyla Batı Trakya'daki camilerin avlularında toplu iftarlar yapılıyor. Akşam ezanının okunmasıyla önce oruçlar açılıyor daha sonra da cemaat akşam namazında saf tutuyor. Teravih namazından sonra ise çocuklara yönelik çeşitli eğlence programları düzenleniyor.

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GÜZELLİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, toplu iftar geleneğinin Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı için önemini vurgulayarak, "Birlik, beraberlik ve bütünleşmenin sembolüdür bizim iftarlarımız" dedi. Ramazan’ın bereketiyle bu iftarlarda her akşam birlik ve kaynaşma manzarası ortaya çıktığını anlatan Trampa, bu yıl ise iftar programlarının daha çok gençlere yönelik olmasını istediklerini belirtti. Bunun yanı sıra köylerde başta mütevelli heyetlerinin düzenlediği toplu iftarların yapıldığına da vurgu yapan Trampa, "Bu şekilde Ramazan’ın güzelliği ve bereketi daha ciddi anlamda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Trampa, vakit ve teravih namazlarının ardından ise cemaatle toplu halde çay ve kahve eşliğinde sohbetler düzenlendiğini söyledi.





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