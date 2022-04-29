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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan birlikte güzel

Ankara Üniversitesi (AÜ) yönetimi, ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda öğrencileri ile buluştu. Rektörlük tarafından düzenlenen iftar ve sahur programlarına öğrencilerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı’ndan YÖK Başkanı’na kadar çok sayıda bürokrat ve yönetici de ilgi gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan birlikte güzel
AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve üniversite yönetimi, ramazan ayının ilk programında Cebeci Yerleşkesindeki Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) yönetimi, ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda öğrencileri ile buluştu. Rektörlük tarafından düzenlenen iftar ve sahur programlarına öğrencilerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı’ndan YÖK Başkanı’na kadar çok sayıda bürokrat ve yönetici de ilgi gösterdi.

​İTÜ'de binlerce genç iftarda buluştu
FOTOĞRAF 6
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Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'ndeki iftar programları sosyal medyada gündem olmuştu.
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İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri de geleneksel İTÜ iftarının 3.'sünü gerçekleştirdi.<br>
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Dün akşam binlerce öğrenci kampüs bahçesinde büyük bir iftar sofrası etrafında bir araya geldi.
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Ortaya yine çok güzel görüntüler çıktı.
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​İTÜ'de binlerce genç iftarda buluştu
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) gelenekselleşen iftar sofrasının 3'üncüsü gerçekleştirildi. İftar programına binlerce genç katıldı. İftar programında çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YÖNETİCİ VE ÖĞRENCİ AYNI SOFRADA

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve üniversite yönetimi, ramazan ayının ilk programında Cebeci Yerleşkesindeki Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite yönetimi, kendilerine sofralarını açan öğrencilerle yemek sonrasında uzun uzun sohbet etti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da AÜ Vehbi Koç Yurdu’nda kalan öğrenciler için düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Özvar ve rektör Ünüvar, yemekhanede yemek sırasına girdi, öğrencilerle birlikte yemeklerini alıp oruçlarını açtı. Öğrenciler, Özvar’a pek çok konuda sorular yöneltti. Programın sonunda bir öğrenci, bağlama eşliğinde seslendirdiği eserleri ile geceye renk kattı. Özvar da öğrencilere eşlik etti. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin iftar sofrasına misafir oldu. Kirişci, öğrencilerle ülke tarımına ilişkin sohbet etti.

Boğaziçi Üniversitesi bir ilke imza attı: Binlerce genç iftarda buluştu
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Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde öğrenciler okul tarihinin en kalabalık iftar programını gerçekleştirdi.
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İftardan sonra cemaatle akşam namazlarını eda eden Boğaziçili öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.
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İftar programı, Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından gerçekleştirildi.
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Boğaziçi Üniversitesi bir ilke imza attı: Binlerce genç iftarda buluştu
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü, okul tarihinin en kalabalık iftar programını gerçekleştirdi. Geleneksel olarak düzenlenen iftar programı üç yıl sonra yeniden gerçekleşti. Üniversite'nin Güney kampüsünde gerçekleşen iftara Baoğaziçi tarihinde görülmemiş yoğunluk yaşandı. İstanbul'da üniversite okuyan gençler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı iftar programında çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.


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