Ramazan birlikte güzel

Ankara Üniversitesi (AÜ) yönetimi, ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda öğrencileri ile buluştu. Rektörlük tarafından düzenlenen iftar ve sahur programlarına öğrencilerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı’ndan YÖK Başkanı’na kadar çok sayıda bürokrat ve yönetici de ilgi gösterdi.
Ankara Üniversitesi (AÜ) yönetimi, ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda öğrencileri ile buluştu. Rektörlük tarafından düzenlenen iftar ve sahur programlarına öğrencilerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı’ndan YÖK Başkanı’na kadar çok sayıda bürokrat ve yönetici de ilgi gösterdi.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve üniversite yönetimi, ramazan ayının ilk programında Cebeci Yerleşkesindeki Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite yönetimi, kendilerine sofralarını açan öğrencilerle yemek sonrasında uzun uzun sohbet etti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da AÜ Vehbi Koç Yurdu’nda kalan öğrenciler için düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Özvar ve rektör Ünüvar, yemekhanede yemek sırasına girdi, öğrencilerle birlikte yemeklerini alıp oruçlarını açtı. Öğrenciler, Özvar’a pek çok konuda sorular yöneltti. Programın sonunda bir öğrenci, bağlama eşliğinde seslendirdiği eserleri ile geceye renk kattı. Özvar da öğrencilere eşlik etti. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin iftar sofrasına misafir oldu. Kirişci, öğrencilerle ülke tarımına ilişkin sohbet etti.