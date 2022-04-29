Ramazan birlikte güzel

Ankara Üniversitesi (AÜ) yönetimi, ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda öğrencileri ile buluştu. Rektörlük tarafından düzenlenen iftar ve sahur programlarına öğrencilerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı’ndan YÖK Başkanı’na kadar çok sayıda bürokrat ve yönetici de ilgi gösterdi.

FOTOĞRAF 6 Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'ndeki iftar programları sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri de geleneksel İTÜ iftarının 3.'sünü gerçekleştirdi.<br> Dün akşam binlerce öğrenci kampüs bahçesinde büyük bir iftar sofrası etrafında bir araya geldi. Ortaya yine çok güzel görüntüler çıktı. ​İTÜ'de binlerce genç iftarda buluştu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) gelenekselleşen iftar sofrasının 3'üncüsü gerçekleştirildi. İftar programına binlerce genç katıldı. İftar programında çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. BiP'te paylaş

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YÖNETİCİ VE ÖĞRENCİ AYNI SOFRADA

AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve üniversite yönetimi, ramazan ayının ilk programında Cebeci Yerleşkesindeki Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite yönetimi, kendilerine sofralarını açan öğrencilerle yemek sonrasında uzun uzun sohbet etti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da AÜ Vehbi Koç Yurdu’nda kalan öğrenciler için düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Özvar ve rektör Ünüvar, yemekhanede yemek sırasına girdi, öğrencilerle birlikte yemeklerini alıp oruçlarını açtı. Öğrenciler, Özvar’a pek çok konuda sorular yöneltti. Programın sonunda bir öğrenci, bağlama eşliğinde seslendirdiği eserleri ile geceye renk kattı. Özvar da öğrencilere eşlik etti. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin iftar sofrasına misafir oldu. Kirişci, öğrencilerle ülke tarımına ilişkin sohbet etti.

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