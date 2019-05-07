Ramazan Düzce'de başka güzel

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen Ramazan etkinlikleri bu yıl Merkez Anıtpark meydanında yapılacak. Düzce’nin yerli isimlerinden oluşan aylık etkinlik takviminde her yaştan vatandaşa hitap edecek programlar yer alıyor.

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayının Düzce’de en güzel şekilde idrak edileceğini ifade ederek “Düzce Ramazan ruhunun en derinden yaşandığı sayılı şehirlerden biridir. Manevi huzuru, rahmeti ve bereketi ile bu yıl da Ramazan ayına erişmenin sevinci içindeyiz” dedi.

İFTARDAN TERAVİHE KADAR VAKİT GEÇİRECEKLER

“Düzce’de orucun faziletlerini hep birlikte yaşayacağız” diyen Özlü, “Bu yıl da düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleri kapsamında Düzcelileri burada sanat icra eden gençlerimiz, sanatçılarımız yerli sanatçılarımız ile buluşturacağız. Manevi değerin zuhur edeceği Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin bu sürece daha uygun olduğuna karar verdik. Bunların yanı sıra çocuklarımız için büyük bir oyun alanı tasarladık, onların da aileleri ile eğlenecekleri bir yer yaptık. Anıtpark meydanında düzenleyeceğimiz etkinliklerle vatandaşlarımız iftardan sonra, teravih namazına kadar burada vakit geçirebilecek. Bunun dışında çevreye kurulan stantlarda da çeşitli ürünlerin satışı olacak. Düzce bu yıl da Ramazanı layığıyla idrak edecek Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan Ramazan programı kapsamında konser, semazen gösterileri, tiyatro oyunları ile Kur’an-ı Kerim tilavetleri düzenlenecek” şeklinde konuştu.

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Başkan Özlü, yeni görevi dolayısıyla kendisine ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletmek, talep ve önerilerini bizzat başkanlık makamına anlatmak isteyen hiçbir vatandaşı geri çevirmiyor.

Makamı herkese açık

Düzce Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren ziyaretçilerini ağırlayan 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her vatandaşla yakından ilgileniyor. “Düzce Belediyesi, herkesin belediyesidir. Ben de herkesin belediye başkanı olacağım” diyerek Düzce Belediye Başkanlığı görevine başlayan Özlü, gönül belediyeciliği anlayışını her adımında gösteriyor.

DÜZCELİLER BENİM HEMŞEHRİM, KARDEŞİM

Her ziyaretçisine özel ilgi gösteren Özlü, duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Düzceli kardeşlerimden büyük bir sevgi ve alaka görüyorum. Bu durumdan ziyadesiyle onur duyuyorum. Bu ilgiye layık olmak için Allah nasip ederse önümüzde 5 yıl var. Bu süre içinde kime ne konuda söz verdiysek hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yakın çalışma ekibimizi de belirledik, artık icraat yapma zamanıdır. Büyüklerimiz, küçüklerimiz her bir hemşerimizin bizden beklentileri var, bunu biliyoruz. İlimiz için en güzeli neyse onu yapacağız. Düzce Belediye Başkanlığı görevine başlamam hasebiyle ziyaretime gelen, arayan, soran herkese şükranlarımı sunuyorum”dedi.

Bakan Özlü, arazi problemi olan bazı mahallelerdeki sorunların ivedilikle çözülerek park yapılacağını aktardı.

20 mahalle parkı yolda

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçim sürecinde imzaladığı mahalle sözleşmelerinin uygulamalarını bizzat takip ediyor. Düzce Belediyesi, 2019 yılı içinde muhtelif mahallelerde 11 park yapımını ön gören çalışma planına hız verdi. Orhangazi, Ağa, Çakırlar mahallelerinde tamamlanan parklara ek olarak Darıcı, Çakırlar, Aziziye (2 adet), Taşlık (Konuralp), Cumhuriyet, Koçyazı, Körpeşler, Hamidiye, Derelitütüncü (2 adet) yapılacak parklar için ekipler çalışmalara başladı.

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Başkan Dr. Faruk Özlü, Darıcı Mahalle Parkı’ndaki zemin düzenleme çalışmalarını yakından takip ediyor.

HEM SPOR HEM EĞLENCE

Her mahalleye bir park sözü verdiklerinin altını çizen Faruk Özlü, “Bugüne kadar 3 mahallenin parkını bitirdik. Darıcı Mahallesinde yapılan dördüncü park çalışması. Bundan sonra 11 mahalleye daha park inşa edilecek. 2019 yılı içerisinde 20 mahallenin park çalışmaları tamamlanacak” dedi. Darıcı Mahalle Parkı’nın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Başkan Özlü “Darıcı mahallesinde 18 uygulamasından belediyeye kalan bin 600 m2'lik bir alana park inşa ettik. Bu alanda fitness ve çocuk oyun aletleri var. Burası vatandaşların banklarda oturup dinlenebildikleri, çocukların yeşil alanda oynadığı bir yer olacak” şeklinde konuştu.

Bahar Temizliği Kampanyası’na bütün kamu ve okul kurumları destek veriyor.

Başkanla bahar temizliği

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışma yeleğini giyerek belediye personeli ile birlikte "Bahar Temizliği Kampanyası"nı başlattı. Düzce Belediye Meydanı'nda başlayan etkinliğe, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Günal, Başkan Özlü’nün danışmanları, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Tüm Düzcelilerin bahar temizliğine davet edildiği örnek kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özlü, mahallelerin el birliği ile temizlenmesi çağrısında bulundu.

Başkan Özlü de yeleğini giyerek çalışmalara destek verdi.

BAYRAMA KADAR TERTEMİZ OLACAK

Başkan Dr. Faruk Özlü, “Şehir merkezimizdeki bütün mahalle, cami bahçeleri, ve bütün mezarlıkları tertemiz yapacağız. Bu kampanyamız sadece bugün değil, Ramazan Bayramı’na kadar sürecek. Bir söz vardır, ‘Temizlik imandan gelir.’ Biz tertemiz, pırıl pırıl bir Düzce oluşturacağız. Bu nedenle göreve geldik. Bugünkü kampanyamız bu faaliyetlerin başlangıcı olacak. Karayolları bölge müdürümüzle de konuştum. O da kendi sahasında çalışmalara katılacak. Hep beraber evimizi tertemiz yapacağız” dedi.

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Katı atık için proje

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Katı Atık Birliği toplantısı kapsamında entegre tesis kurulması için hazırlanan proje sunumunu inceledi. 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, katı atıkların bertarafı konusunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Geçen hafta yapılan ilk toplantı sonrası hazırlanan projenin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı daha düzenlendi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Katı Atık Birliği Başkanı sıfatı ile önderlik ettiği, Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Başkan Özlü’nün Hukuk Danışmanı Avukat Arabulucu Ali Dilber, Katı Atık Birliği üyeleri ve teknik uzmanlar hazır bulundu. Toplantıda atıkların bertarafı, enerji ve gübre üretimini öngören entegre tesis kurulması hakkında hazırlanan projenin sunumu yapıldı. Sunumu değerlendiren heyet, düzenli şekilde yapılacak toplantılarla çalışmaların bir an önce sahada da uygulanmasını sağlayacak.

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