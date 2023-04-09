Ramazan Fuarı’yla kültürü tanıtıyoruz

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nce (DİTİP) Fransa'nın Strasbourg şehrinde düzenlenen Ramazan Fuarı Müslüman ve Fransız vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hautepierre Fuar Alanı'nda 23 Mart'tan beri devam eden fuarda yazarların imza etkinlikleri, ilahi ve müzik dinletileri ve çeşitli söyleşiler yapılıyor. 70'e yakın standın açıldığı fuarda Anadolu'ya has yemekler ile çocuklara yönelik çeşitli oyunlar sergileniyor. Organizasyonda ayrıca semazen gösterisi de yapıldı.

RAMAZAN’I BERABER GEÇİRSİNLER

DİTİP Strasbourg Başkanı ve Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dolu, amaçlarının Türk kültür ve geleneklerini tanıtmak olduğunu söyledi. Strasbourg'ta üçüncü fuarlarını yaptıklarını aktaran Dolu, "İlkini 2019 yılında yaptık. Daha sonra gelenekselleşti ve her sene yapmaya başladık. Biri Ramazan ayında olmak üzere her sene iki fuar yapıyoruz. Haziran ayında da bahar şenlikleri düzenliyoruz. Bu yıl ilk kez 5 bin metrelik bir çadır kurduk. İstedik ki insanlarımız Ramazan ayını evinde değil, burada soydaşları, aileleri ve büyükleri ile birlikte geçirsin" dedi.

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