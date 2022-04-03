Ramazan heyecanı başkenti sardı

Belediyelerin Ramazan ayı programları verilen iki senelik pandemi arasının ardından yeniden başlıyor. Ankara ilçe belediyeleri Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. Keçiören, Pursaklar ve Altındağ Belediyesi temizlik seferberliği başlattı, Çankaya Belediyesi üç ayrı noktada iftar çadırı kurdu, Polatlı Belediyesi geleneksel gönül sofralarını yeniden faaliyete geçirdi, Etimesgut Belediyesi ise iftar çadırı kurmanın yanı sıra sosyal yardım faaliyetlerine de ağırlık verecek. Sincan Belediyesi bu sene de Geleneksel Şehr-i Ramazan etkinlikleri ile Ankaralıları eğlendirecek.