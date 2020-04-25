Ramazan Ramazan onlar için ev hasretiyle başladı
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İMSAKİYE 2020
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Ramazan onlar için ev hasretiyle başladı

Suriye'de, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki kamplarda yaşayan siviller, ateşkesin getirdiği kısmi güvenlik ortamında ilk sahurlarını evlerinden uzakta yapmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ebu Mahmut, İdlib'den göç eden altı milyon sivilden sadece biri.
Ebu Mahmut, İdlib'den göç eden altı milyon sivilden sadece biri.

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle 7 ay önce yerinden edilen Şahin Ebu Mahmut, ailesiyle Suriye’nin Türkiye sınır hattındaki Atme Kampı'nda Ramazan'ı karşıladı. Ebu Mahmut, göç eden 6 milyon sivilden biri olduğunu söyleyerek, geçen yıl saldırılar olmasına rağmen Ramazan'ı evinde geçirdiğini anlattı.

YAŞAMAYAN BİLMEZ

"En sonunda yerimizden edildik” diyen Mahmut, “Tek isteğimiz evlerimize dönmek. Basit imkanlarla güven içinde yaşamaya razıyız. Rejim beldemizden çekilmezse geri dönmeyeceğiz. Nasıl dönelim? Amcam ve ailesi, kardeşim, yeğenim, dayım geçen Ramazan Rus saldırısında hepsi öldü" diye konuştu. Evinden uzak geçirdiği ilk Ramazan ayı olduğunu söyleyen 3 çocuk babası Ebu Mahmut, ''Bu acıyı sadece yaşayanlar bilir, yani evlerini kaybedenler. Temenni ederim ki herkes evine döner, savaş durur. Silah sesleri susar. Çocuklarımız motosiklet sesini bile uçak sesini zannediyor" dedi.

Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesini yayımladı: İşte 30 büyükşehirin Ramazan imsakiyesi
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Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesini yayımladı: İşte 30 büyükşehirin Ramazan imsakiyesi
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