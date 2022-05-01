Ramazan Ramazana veda
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazana veda

On bir ayın sultanı Ramazana bugün veda ediyoruz. Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte bu yıl teravih namazları camilerde cemaatle kılındı, toplu iftarlar coşkuyla yapıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, “Cemaatimiz bu Ramazanda ibadetlerini toplu yaptığı için büyük bir sevinç yaşadı. Huzurla camilere koştular.” dedi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazana veda
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Türkiye’de Kovid-19 yasaklamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte bu yıl teravih namazlarının cemaatle camilerde kılındığı, mukabele, itikaf ibadeti ve toplu iftarların yapıldığı on bir ayın sultanı Ramazan bugün sona eriyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazanın son iftarı bugün Edirne’de yapılacak. Sinop’ta bugün 15 saat 56 dakikayla en uzun, Hatay ise 15 saat 22 dakikayla en kısa süreyle orucunu tutacak.

HASRET KALMIŞTIK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Kovid-19 salgınının büyük oranda etkisini kaybetmesiyle Ramazanda teravih namazlarının cemaatle kılındığını, camilerde mukabele ve itikaf ibadetlerinin yapıldığını anımsattı. Vatandaşların salgın nedeniyle ertelenen bazı ramazan ibadetlerine hasret kaldığını vurgulayan Kapukaya, “Cemaatimiz bu ramazanda ibadetlerini toplu yaptığı için büyük bir sevinç yaşadı. Görev bilinciyle, huzurla camilere koştular. Hatimle namaz kılınan camilerde, cemaatin artmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduk.” dedi. Fitre ve zekat ibadetlerinin içeriğine ilişkin çok sayıda soruyla muhatap olduklarını dile getiren Kapukaya, “Ramazan ayında Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattı’na her gün ortalama 10 binin üzerinde sözlü olarak soru geldi. Günde yaklaşık 600-700 civarında da Başkanlığıma mail geldi. Bu soruların belki yarıya yakını zekat, fitre veya oruç tutamayanların oruçlarına mukabil verdikleri Kur’an-ı Kerim’de fidye adlandırılan mali yükümlülükle ilgili.” diye konuştu.

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