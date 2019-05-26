Ramazan’da ekranla ilişkimizi değiştirelim

SİGARAYI BIRAKABİLİRLER

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Ramazan’ın insanın kendini kontrol etmesi ve değerlendirmesi açısından önemli bir ay olduğunu söyledi. Ramazan’ın bağımlılıklardan kurtulmak için büyük fırsat olduğunu vurgulayan Öztürk, özellikle tütün kullanan kişilerin Ramazan’da bundan uzak kalabildiklerini ve bazen oruçlarını açtıktan sonra da sigara içmediklerini kaydetti. Prof. Dr. Öztürk, kişilerin, fizyolojik bağımlı olsalar da psikolojik anlamda direnç gösterebilmelerinin, kararlı olmalarının ve gerekli desteği almalarının önemli olduğuna işaret ederek, bazen tıbbi ve psikolojik desteğin olmadığı durumlarda da bunu başarabildiklerini anlattı.

BÜYÜK BİR FIRSAT

Ramazan’ın manevi yoğunluğu nedeniyle insanların ekrandan ve farklı oyunlardan uzak durmalarının da mümkün olabildiğini belirten Öztürk, “Teknoloji bağımlılığı özellikle çocuklar ve gençler açısından çok büyük risk taşıyor. Çünkü özellikle adı oyun olan ama oyun olmayan ekran içerikleriyle çocuklarımızı buluşturduğumuzda ekrandan kalkamayan, başka şeylerle uğraşamayan ve yaşam kalitesini bozan bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle ekranla olan ilişkinin tekrar değerlendirilmesi adına iftar sofraları, iftar sonrası muhabbetler ve gidilen teravihlerle aslında Ramazan aile ilişkilerinin organize edilmesinde bir fırsat” değerlendirmesinde bulundu.