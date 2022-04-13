Ramazan'da iftara hazır çorbayla başlamayın

Son yıllarda hazır gıda tüketimin hızla arttığını belirten Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Bu gıdaların başında hazır çorbalar var. Belki de sağlıklı diye aldığınız hiçbir hazır çorba, evde yapılan çorbaya benzemez” dedi. Ramazanda uzun süre aç ve susuz kalınacağı için yemeğe mutlaka çorba ile başlanması gerektiğini kaydeden belirten Ciğerli, “Çorba, ayrıca vücudumuza sıvı girişini sağlamış olacaktır. Hazır çorba yerine evde yapılan az tuzlu çorbaları tercih etmeliyiz” diye konuştu.