Ramazan Ramazanda iftara hazır çorbayla başlamayın
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan'da iftara hazır çorbayla başlamayın

Son yıllarda hazır gıda tüketimin hızla arttığını belirten Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Bu gıdaların başında hazır çorbalar var. Belki de sağlıklı diye aldığınız hiçbir hazır çorba, evde yapılan çorbaya benzemez” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazanda iftara hazır çorbayla başlamayın
Veysel Ciğerli

Son yıllarda hazır gıda tüketimin hızla arttığını belirten Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Bu gıdaların başında hazır çorbalar var. Belki de sağlıklı diye aldığınız hiçbir hazır çorba, evde yapılan çorbaya benzemez” dedi. Ramazanda uzun süre aç ve susuz kalınacağı için yemeğe mutlaka çorba ile başlanması gerektiğini kaydeden belirten Ciğerli, “Çorba, ayrıca vücudumuza sıvı girişini sağlamış olacaktır. Hazır çorba yerine evde yapılan az tuzlu çorbaları tercih etmeliyiz” diye konuştu.

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