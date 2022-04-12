Ramazan Ramazanda sosyal medya kullanımı artıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazanda sosyal medya kullanımı artıyor

Ramazan ayında sosyal medya kullanımı diğer zamanlara göre yüzde 40 artış gösteriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazanda sosyal medya kullanımı artıyor
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Kastamonu Üniversitesinden Doç. Dr. Selman Tunay Kamer, sosyal medyanın Ramazanda kullanımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medyanın Ramazanla birlikte kullanımında artış gözlemlendiğini belirten Kamer, “İftar ve sahur saatlerine yakın dönemlerde normal sosyal medya kullanımının diğer zamanlara göre yüzde 40’a varan daha fazla kullanım olduğunu ortaya koyan çalışmalar var” dedi.

Türkler sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyor
FOTOĞRAF 8
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Medya takip kurumu Ajans Press'in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti.
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Listede birçok ülke yer alırken, Filipinler 4 saat 15 dakika ile yine en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke konumunda yer aldı.
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Sosyal medyada en çok vakit geçirip ilk 3'e giren diğer ülkeler ise 3 saat 45 dakika ile Kolombiya, 3 saat 42 dakika ile de Brezilya ve Kenya olarak görüldü.
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Bu yıl 14'üncü sırada yer alan Türkiye'nin 2019 yılına kıyasla sosyal medyada geçirdiği sürenin 11 dakika daha arttığı gözlendi.
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Raporda dünya üzerindeki 47 farklı ülke yer alırken, listenin son sırasında günde sadece 51 dakikasını sosyal medyada geçiren Japonların yer aldığı görüldü.<br>
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Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 182 bin 618 haber yansıdığı tespit edildi.
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Sosyal medyanın Türkiye'nin gündeminde her yıl yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi.
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Türkler sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyor?
Türkler sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyor
2021 verilerine göre, Türkiye'de günlük sosyal medyada harcanılan süre 2 saat 57 dakika olurken, 2 saat 25 dakika olan dünya ortalamasının üzerinde bir süre olarak görüldü. Sosyal medya mecralarının, Türkiye gündeminde her yıl yoğun olarak konuşulduğu görülürken, sosyal medya üzerinden yayılan başlıkların da gündem belirlemede çok etkin olduğu tespit edildi.
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