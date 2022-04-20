Ramazanda tarla mesaisi

Amik Ovası’nda Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, Ramazanda ekmeklerini kazanmaya çalışıyor. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin Beşaslan, Kuşaklı ve Bükülmez mahallelerinde çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutuyor. Ramazanda da ekmeklerini kazanmaya çalışan işçiler, Amik Ovası’nda soğan hasadı yapıyor.
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