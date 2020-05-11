Ramazan Ramazanda tatlı telaşı Diyarbakır halkı tatlısız yapamıyor
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Ramazan’da tatlı telaşı: Diyarbakır halkı tatlısız yapamıyor

Diyarbakırlıların vazgeçilmezi tatlılar, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de kuryeler aracılığıyla evlere servis ediliyor. Tatlıcılar, Ramazan öncesi kentte yaklaşık 6 ton olan tatlı tüketiminin şu anda 11 tona çıktığını söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Diyarbakır’da Ramazan sofralarının vazgeçilmesi olan tatlılar, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kuryeler aracılığıyla evlere servis ediliyor. Kentin yüzyıllık geleneksel tatlarını kesintisiz sunan lezzet ustaları, Ramazan ayı ile tatlıya artan talebi karşılamak için de hummalı şekilde çalışıyor. Ramazan öncesi kentte yaklaşık 6 ton tatlı tüketimi varken şu anda iki katına çıktığı değerlendiriliyor. Özenle hazırlanan tatlılar evlere teslim ediliyor.

‘KAN ŞEKERİMİZ DÜŞÜYOR, CANIMIZ TATLI ÇEKİYOR’

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, “Ramazan’dan önce yaklaşık bin 700 kilo ürettiğimiz tatlı, Ramazan ayı ile 3 bin kiloya çıktı. Bunun yaklaşık üçte birini soğuk baklava oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan da Ramazan ayında tatlı talebinin yükseldiğini söyledi. “Tatlıya olan sevdamız 100 yıldır devam ediyor.” diyen Elkaan, “Ramazan öncesi kentte yaklaşık 6 ton tatlı tüketimi vardı.

Şu anda bu yaklaşık 11 tona çıktı” ifadesini kullandı. Salgınla birlikte yeni bir uygulamanın başladığını belirten Elkaan, şunları kaydetti: “Herhangi bir firmamıza yapılan sipariş en geç 20 dakikada sıcak ve taze bir şekilde adrese ulaştırılıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının bulunmadığı günlerde kendileri gidip tatlısını alıyor ama kısıtlama sürecinde firmaların evlere servis konusunda bir sıkıntısı bulunmuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda sipariş veren hiçbir müşterimizi tatlısız bırakılmıyor, anında kapıya ulaştırıyoruz.” Tatlı siparişi veren Hüseyin Dengiz ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde bulunduklarını belirtti. “Oruçluyuz kan şekerimiz düşüyor. Canımız tatlı çekiyor. Telefon açıyoruz 10 dakikada tatlı siparişimiz geliyor” diyen Dengiz, evlere servisten mutlu olduklarını söyledi.

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