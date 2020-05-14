Ramazan Ramazanı canlı yayında yaşıyor Tunuslu Muhammed evini adeta mescide çevirdi
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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazanı canlı yayında yaşıyor: Tunuslu Muhammed evini adeta mescide çevirdi

Tunuslu Şeyh Muhammed el-Atraş, kovid-19 nedeniyle camilerin kapalı olduğu ülkede evini adeta mescide çevirdi. Atraş evindeki teravih ve dini sohbetleri de internet üzerinden paylaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunuslu Şeyh Muhammed el-Atraş ramazan coşkusunu internet üzerinden paylaşıyor.
Tunuslu Şeyh Muhammed el-Atraş ramazan coşkusunu internet üzerinden paylaşıyor.

Tunuslu medrese hocası Şeyh Muhammed el-Atraş, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evde geçirdiği ramazanı farklı bir biçimde yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyor. Atraş, başkent Tunus’un merkezindeki evinde, iftarını, dini sohbetlerini, kıldığı teravih namazlarını ve Kur’an-ı Kerim tilavetini internet üzerinden paylaşıyor.

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Şeyh Muhammed eşine mutfakta yardım ediyor.
  • Kuran-ı Kerim hocası olan Atraş, Kovid-19 salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğu ve cemaatle teravihin kılınamadığı Tunus’ta ramazan’ı nasıl geçirdiğini anlattı. Bu yıl Ramazanın buruk geçtiğini söyleyen Atraş, “40 yıldır camide teravih namazı kılmayı ihmal etmemiştim” dedi. Kur’an ve ibadet ayı olan ramazanda, teravih namazının bereketinden herkesin nasiplenmesi gerektiğini ifade eden Atraş, “Evimde arkadaşlarımla birlikte ibadetle geçirdiğim bu mübarek ayı sosyal medyadan da paylaşıyorum” diye konuştu. Ramazanda aile üyeleriyle bir arada olmanın sünnet olduğuna işaret eden Atraş, yalnızca ibadet ederek değil, eşine mutfakta yardım ederek, iftar hazırlığı yaparak ve ramazan gecelerinin vazgeçilmezi Tunus kahvesi hazırlayarak da örnek olmaya çalıştığını dile getirdi.

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