Ramazanı canlı yayında yaşıyor: Tunuslu Muhammed evini adeta mescide çevirdi

Beylikdüzü'nde bir sitede ramazan etkinliği düzenlendi: Site sakinleri pencerelerden ilgiyle izledi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir site yönetimi, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlardan dolayı bir araya gelemeyenler için site bahçesinde Ramazan etkinliği düzenledi. Dualar edildi, sema gösterisi balkon ve pencerelerdeki site sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.