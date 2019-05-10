Ramazan’ın ilk iftar kazası Bursa’dan

Ezanın erken okunmasıyla birlikte ilçede yaşayan binlerce vatandaş orucunu erken açtı. Orucunu okunan ezana göre değil de vaktine göre açanlar bu durumdan etkilenmezken,orucu ezanla birlikte açan vatandaşların orucu yandı. İlçede erken okunan ezanla ilgili vatandaşlar “şimdi bizim oruçlarımız ne olacak” diye sormaya başladı. İlçe Müftüsü Hanefi Çakmak, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kaza gerektirmez

Müftü Çakmak, “Dün akşam biz il müftümüzün iftarındaydık. Bizim ilçemizdeki merkez caminin yılların tecrübesi imamızın ezanı 3 dakika önce okuduğu söyleniyor. Fakat imamla yaptığımız görüşmede, “Ben zamanında okudum şahitlerim de var” diyor. Ancak vatandaşlardan erken okunduğuna dair yoğun sözler gelmekte. Burada da din işleri yüksek kurumumuzun fetvası var. Fetvada 2-3 dakika önce ezan okunsa her hangi bir kaza gerekmez diyor. Biz o fetvaya göre hareket ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu konuda her hangi bir endişeye düşmesinler’ dedi.

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