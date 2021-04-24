Ramazan Ramazanın ruhu bu apartmanda Her dairede özel köşeler hazırlanıyor
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

​Ramazan’ın ruhu bu apartmanda: Her dairede özel köşeler hazırlanıyor

Ramazan’ın ruhu bu apartmanda: Her dairede özel köşeler hazırlanıyor

Ramazanın manevi ruhunu çocuklarına hissettirmek isteyen bir aile, üç yıldır “11 Ayın Sultanı” gelmeden yaşadıkları apartmanı ışıklandırıyor. Binanın her dairesini farklı süsleyen aile, özel hazırladıkları bir odada ise çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve hadis öğretiyor, Ramazan’a özel aktiviteler düzenliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ramazan’ın ruhu bu apartmanda: Her dairede özel köşeler hazırlanıyor
Ramazan’ın başlamasıyla aile apartmanını boydan boya led ışıklandırma ile aydınlatan Keloğlu ailesi, binanın girişini balonlar ve “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan” yazısıyla süsledi.

Ramazan’ın manevi havasını çocuklarına hissettirmek isteyen bir aile, Kağıthane’de yaşadıkları apartmanı 3 yıldır ışıklandırıyor, dairelerde “Ramazan köşesi” oluşturuyor. Bu yıl da Ramazan’ın başlamasıyla aile apartmanını boydan boya led ışıklandırma ile aydınlatan Keloğlu ailesi, binanın girişini balonlar ve “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan” yazısıyla süsledi. Daireleri de farklı şekillerde süsleyen aile, evlerinin bir odasını çocuklara özel hazırladı. Keloğlu ailesi bu odalarda çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve hadis öğreterek Ramazan’a özel aktiviteler düzenliyor.

KÖŞELER HAZIRLADIK

Çocuklar için süslemeler ve ışıklandırmalar yapan apartman sakini Bilal Keloğlu, çocukları 6 yaşındaki Ömer Faruk ile 15 aylık Osman Gazi’ye Ramazan’ın maneviyatını hissettirmek için uğraştıklarını söyledi. Keloğlu, aile apartmanında oturduklarını dile getirerek, “Çocukların Ramazan’ın manevi havasını hissetmeleri için aktiviteler yapıyoruz. Ramazan köşesi yaptık. Oradan her güne ayrı hadis ve hediye çıkıyor. Ramazanın önemini anlatabilmek için çocuklara süslemeler yaptık.” dedi. Ramazanın maneviyatını çocuklara küçük yaşta anlatmayı amaçladıklarını kaydeden Keloğlu, onların gelecekte vatana ve millete hayırlı bir evlat olmalarını istediğini kaydetti.

Kulun teslimiyeti 'Allahaısmarladık'
RAMAZAN
Kulun teslimiyeti 'Allahaısmarladık'

Abone Ol Google News
Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu
daha kapandı

​Tüm hesaplarına bloke koyuldu.
Bizim çocuklar şimdi Hürkuşla gökyüzünde!

Bizim çocuklar şimdi
Hürkuş'la gökyüzünde!

​TUSAŞ'tan 23 Nisan'a özel video.
Tuzun yukarı çıkacağını gördünüz mü?

Tuzun yukarı çıkacağını gördünüz mü?

Göksu'dan İmamoğlu'nun Kanal İstanbul açıklamalarına cevap.
23 Nisan'da <br>iftar buluşması

23 Nisan'da
iftar buluşması

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları Huber Köşkü'nde ağırladı.
Muhalefetin algısını yıkan soru

Muhalefetin algısını yıkan soru

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye'nin rezervlerini açıkladı.
NATO Zirvesi'nde <br>ikili görüşme

NATO Zirvesi'nde
ikili görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile telefonda görüştü.

Koparan yandı

Koparan yandı

Yılın sadece 15 günü açıyor: Cezası 80 bin lira
Vaka sayısında <br>büyük düşüş

Vaka sayısında
büyük düşüş

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Üretimi tamamlandı

Üretimi tamamlandı

Milyarlarca dolar para cepte kalacak.
İstanbul'da umut veren gelişme

İstanbul'da umut veren gelişme

​Bakan Koca, sosyal medyadan duyurdu.
DSÖ'de Hindistan endişesi

DSÖ'de Hindistan endişesi

​Günlük vaka sayıları rekor kırdı.
Devletimize güveniyoruz

Devletimize güveniyoruz

​Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, 1915 olayları ile ilgili ABD ve AB'yi eleştirdi.

​Bakan Soylu'dan Thodex vurgunu açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.