​Ramazan’ın ruhu bu apartmanda: Her dairede özel köşeler hazırlanıyor

Ramazan’ın manevi havasını çocuklarına hissettirmek isteyen bir aile, Kağıthane’de yaşadıkları apartmanı 3 yıldır ışıklandırıyor, dairelerde “Ramazan köşesi” oluşturuyor. Bu yıl da Ramazan’ın başlamasıyla aile apartmanını boydan boya led ışıklandırma ile aydınlatan Keloğlu ailesi, binanın girişini balonlar ve “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan” yazısıyla süsledi. Daireleri de farklı şekillerde süsleyen aile, evlerinin bir odasını çocuklara özel hazırladı. Keloğlu ailesi bu odalarda çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve hadis öğreterek Ramazan’a özel aktiviteler düzenliyor.

KÖŞELER HAZIRLADIK

Çocuklar için süslemeler ve ışıklandırmalar yapan apartman sakini Bilal Keloğlu, çocukları 6 yaşındaki Ömer Faruk ile 15 aylık Osman Gazi’ye Ramazan’ın maneviyatını hissettirmek için uğraştıklarını söyledi. Keloğlu, aile apartmanında oturduklarını dile getirerek, “Çocukların Ramazan’ın manevi havasını hissetmeleri için aktiviteler yapıyoruz. Ramazan köşesi yaptık. Oradan her güne ayrı hadis ve hediye çıkıyor. Ramazanın önemini anlatabilmek için çocuklara süslemeler yaptık.” dedi. Ramazanın maneviyatını çocuklara küçük yaşta anlatmayı amaçladıklarını kaydeden Keloğlu, onların gelecekte vatana ve millete hayırlı bir evlat olmalarını istediğini kaydetti.

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