​Ramazan’ın ruhu bu apartmanda: Her dairede özel köşeler hazırlanıyor Ramazan’ın ruhu bu apartmanda: Her dairede özel köşeler hazırlanıyor Ramazanın manevi ruhunu çocuklarına hissettirmek isteyen bir aile, üç yıldır “11 Ayın Sultanı” gelmeden yaşadıkları apartmanı ışıklandırıyor. Binanın her dairesini farklı süsleyen aile, özel hazırladıkları bir odada ise çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve hadis öğretiyor, Ramazan’a özel aktiviteler düzenliyor.

Haber Merkezi 24 Nisan 2021, 00:00 Yeni Şafak