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RAMAZAN HABERLERİ

Ramazanın süsü: Mahyalar

Osmanlı geleneklerinden biri olan mahyalar, Ramazana özel birçok caminin minaresini süslüyor. Camilerin güzelliğine güzellik katan mahyalar, Osmanlı döneminde birçok dini mesajın yanında toplumsal olaylara da ışık tutuyordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazanın süsü: Mahyalar
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Osmanlı geleneklerinden biri olan mahyalar, Ramazana özel birçok caminin minaresini süslüyor. Camilerin güzelliğine güzellik katan mahyalar, Osmanlı döneminde birçok dini mesajın yanında toplumsal olaylara da ışık tutuyordu. Mahyaların tarihsel sürecinden bahseden Prof. Dr. Ali Şükrü Çoluk, “Ramazan’ın ilk 15 günü yazılı, son 15 günü resimli mahyalar asılıyordu” dedi.

İLK MAHYALAR RESİMLİYDİ

  • Cami minareleri arasına mahya asmanın sadece Türklere mahsus bir gelenek olduğunu ifade eden Çoluk, “İstanbul’da ilk mahyaların 2. Selim döneminden itibaren cami minarelerine asıldığını biliyoruz. İlk mahyalarda resim ve yazı yoktu, sadece ışıklandırma mevcuttu. İlerleyen zamanlarda, özellikle lale devriyle beraber resimli mahyalar boy göstermeye başladı. Ardından yazılı mahyalar kullanılmaya başlandı” dedi.

MESAJLAR VERİLİYORDU

Çoluk şu bilgileri verdi: “Ramazanın ilk 15 günü yazılı, son 15 günü resimli mahya asmak Osmanlı döneminde adetti. İlk günlerde “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan”, “Merhaba” gibi yazılı mahyalar asılırdı. Son 15 gününde ise resimli mahyalar asılırdı. Genellikle gemi, gül, köprü, cam, gibi resimler Osmanlıya özgü figürler asılırdı. Gazetelerden okuduğumuza göre Anadolu’da devam eden milli mücadelenin tesiriyle Ramazanın 15’inden sonra resimli mahyalar yerine halkın dikkatini Anadolu’daki mücadeleye çekmek için ‘Gazileri Unutma’ ‘Hilal-i Ahmer’e Yardım’ gibi mahyalar asılıyordu. Mahyalar özellikle modern dönemlerde sosyal ve siyasi olayların etkisiyle devletin halka mesaj vermek istediği durumlarda kullanılan önemli bir iletişim aracıydı.”

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