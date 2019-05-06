Ramazanın vazgeçilmezi: Meyan şerbeti

Yaz aylarında serinlemek amacıyla tüketilen meyan şerbeti, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen şerbet, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bunaltıcı sıcaklarında bölge halkının tercih ettiği en önemli içecekler arasında dikkati çekiyor.

Ramazan ayının son yıllarda sıcak aylara denk gelmesiyle birlikte tüketimi daha da artan meyan şerbeti, iftar sofralarını süslüyor.

Sarayönü Caddesi'nde 54 yıldır meyan şerbeti satan ve ürününü Türk Patent Enstitüsüne tescil ettiren Abdullah Culha'nın meyan şerbetinden almak isteyenler, saatler öncesinden dükkanın önünde kuyruğa giriyor.

Meyan şerbeti birçok hastalığa iyi geliyor.

Culha, yaptığı açıklamada, meyan şerbetinin bölgenin birçok ilinde tüketildiğini ancak Şanlıurfa ile özdeşleştiğini söyledi. Ramazan ayının kendileri için bir fırsat olduğunu ifade eden Culha, şerbeti yörede yetişen meyan kökünden yaptıkları için lezzetli olduğunu belirtti.

Yoğunluktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Culha, "Şanlıurfalıların yüzde 80'i ramazan ayında meyan şerbeti içer. Ramazan ayında diğer aylara göre satışlarımız 30 kattan fazla artıyor." dedi.

Ahmet Çiçek ise 30 yıldır meyan şerbeti üretip sattığını ifade etti. Meyan şerbetinin sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu dile getiren Çiçek, birçok kişinin meyan şerbeti almadan eve gitmediğini kaydetti.