Ramazan Ramazanın vazgeçilmezi Meyan şerbeti
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Ramazanın vazgeçilmezi: Meyan şerbeti

Güneydoğu illerinde yaşayanların serinletici etkisi nedeniyle sıkça tercih ettiği meyan şerbeti, iftar sofraların vazgeçilmezi oluyor.

Haber Merkezi AA
Soğuk tüketilen meyan şerbeti, iftar sofralarını süslüyor.
Soğuk tüketilen meyan şerbeti, iftar sofralarını süslüyor.

Yaz aylarında serinlemek amacıyla tüketilen meyan şerbeti, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen şerbet, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bunaltıcı sıcaklarında bölge halkının tercih ettiği en önemli içecekler arasında dikkati çekiyor.

Ramazan ayının son yıllarda sıcak aylara denk gelmesiyle birlikte tüketimi daha da artan meyan şerbeti, iftar sofralarını süslüyor.

Sarayönü Caddesi'nde 54 yıldır meyan şerbeti satan ve ürününü Türk Patent Enstitüsüne tescil ettiren Abdullah Culha'nın meyan şerbetinden almak isteyenler, saatler öncesinden dükkanın önünde kuyruğa giriyor.

Meyan şerbeti birçok hastalığa iyi geliyor.

Culha, yaptığı açıklamada, meyan şerbetinin bölgenin birçok ilinde tüketildiğini ancak Şanlıurfa ile özdeşleştiğini söyledi. Ramazan ayının kendileri için bir fırsat olduğunu ifade eden Culha, şerbeti yörede yetişen meyan kökünden yaptıkları için lezzetli olduğunu belirtti.

Yoğunluktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Culha, "Şanlıurfalıların yüzde 80'i ramazan ayında meyan şerbeti içer. Ramazan ayında diğer aylara göre satışlarımız 30 kattan fazla artıyor." dedi.

Ahmet Çiçek ise 30 yıldır meyan şerbeti üretip sattığını ifade etti. Meyan şerbetinin sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu dile getiren Çiçek, birçok kişinin meyan şerbeti almadan eve gitmediğini kaydetti.

KHK başvurusuna ret

'KHK' başvurusuna ret

​YSK, AK Parti'nin ikinci başvurusunu da reddetti.
Evinden çıkabilecek

Evinden çıkabilecek

​Eski ÖSYM Başkanı için yeni karar.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Dışişleri'nden ABD'nin Kıbrıs açıklamasına tepki geldi.
'Organize usulsüzlük' yapılmış

'Organize usulsüzlük' yapılmış

AK Partili Ali İhsan Yavuz belgeleri tek tek paylaştı.
Terzi'ye 'adam uyandı'<br>mesajı atmıştı

Terzi'ye 'adam uyandı'
mesajı atmıştı

Darbeci Tuğgeneral Otal, Temel Paşa'yı da hedef almıştı.
Varank'tan <br>Varaka'ya ziyaret

Varank'tan
Varaka'ya ziyaret

​140 milyon avro yatırımla kağıtta bağımlılığı azaltacak.
53 günde<br>82.7 milyon lira

53 günde
82.7 milyon lira

Gebze-Halkalı hattı açıldıktan sonra gelirini katladı.

6 ay sürdü

6 ay sürdü

​Necati Korkmaz, incir çekirdeğine bir sureyi sığdırdı.

Gözler YSK'da

Gözler YSK'da

​İstanbul ile ilgili karar bugün ele alınacak.
Türkiye'den<br>rahatsız oldular

Türkiye'den
rahatsız oldular

Hidrokarbon arama faaliyetleri ABD'yi kaygılandırdı.
'Formayı ona verin'

'Formayı ona verin'

Bülent Yıldırım'a maç sonu çok konuşulacak tepki.
Sınırlama kaldırıldı

Sınırlama kaldırıldı

​Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin yeni karar.
Borla <br>zenginleştirdiler

Borla
zenginleştirdiler

Et ve süt ürünlerinde raf ömrünü uzattılar.
61 gün beklenmeyecek

61 gün beklenmeyecek

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem başladı.
Tehlikeli yolculuk

Tehlikeli yolculuk

Bu köprüden geçip köylerine ulaşıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.