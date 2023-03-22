Ramazan Ramazanına vazgeçilmeyen geleneği İmsakiye
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İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan’ına vazgeçilmeyen geleneği ’İmsakiye’

Eskişehir’deki matbaacılarda, 11 ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte gelenek haline gelmiş olan imsakiye yoğunluğu yaşanıyor.

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Haber Merkezi IHA
Ramazan’ına vazgeçilmeyen geleneği ’İmsakiye’
Foto: İHA.

Eskişehir’de mübarek Ramazan ayı için hazırlıklar sürüyor. Ramazan ayında imsak, iftar, namaz vakitleri ve duaların yer aldığı binlerce imsakiye matbaalar tarafından hazırlandı. Farklı tasarımlardaki imsakiyeler alıcılarına ulaşmaya başladı.

Eskişehir’de Ramazan yoğunluğunun yaşandığı Reşadiye bölgesindeki matbaacıda çalışan Bilal Koçoğlu, bu yıl Ramazan ayına özel olarak imsakiye bastırmak için talebin çok olduğunu belirtti. Koçoğlu, imsakiye basımıyla ile ilgili olarak şunları söyledi;

“İmsakiyeye talep çoktu”

“Üniversite öğrencisiyim, babamın dükkânında çalışıyorum. İmsakiye basımı ve satışı bu sene iyi gidiyor. Herkes iş yaptı. Dükkânı olan da, olmayan da çok iş yaptı. Biz toptancı olduğumuz için bütün imsakiyeler bize geliyor. Çevre esnaflarımız iş yapıyor. Ramazan öncesinde imsakiyeye talep çoktu. Bizim standardımız 1000 adet kartonlu imsakiyeler. Bu yıl özel baskı imsakiyeler daha çok oldu aslında” dedi.

“Genel olarak esnaf kesimi imsakiye bastırıyor”

“Vatandaşlarda imsakiye geleneği halen devam ediyor” diyen Koçoğlu, “Bize gelip imsakiye soranlar oluyor. Genel olarak esnaf kesimi imsakiye yaptırıyor. Yaşlı kesim de gelip soruyor, onlara da veriyoruz. En fazla 2 bin adet imsakiye basılıyor. Standart olarak bin adet bastıran oluyor. Bütçesi uygun olmayan 100 adet bastırıp kendi çevresine dağıtıyor. En fazla talep esnaf, gayrimenkul ve börekçilerden geldi. Geçen Ramazanda satışlarımız daha yüksekti, ancak bu sene biraz düşüş oldu. Sipariş imsakiyelerimiz dükkânımızda alıcılarını bekliyor” diye konuştu.

Bilal Koçoğlu, Ramazan ayının tüm Müslüman âlemi için hayırlı geçmesini de sözlerine ekledi.

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