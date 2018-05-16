Renkli Pastırmalı Rulo Börek

Yapılışı

Unlu sos malzemelerini bir kasede karıştırın. Havuçları rendeleyin, tuz serpin. İlk yufkayı tezgaha serin ve sosun 3’te birini fırça ile yayın. Ardından havuçları yayın. İkinci yufkayı üzerine kapatın. Kalan sosun yarısını fırça ile yayın. Üzerine ıspanak yapraklarını serin. 3. yufkayı da üzerine serin ve kalan sosu üzerine yayıp pastırmaları parçalayıp yayın. Yufkaları nazikçe rulo yapıp sarın, bir yandan kenarlarını da kapatın ki malzemeleri dışarı çıkmasın. Ortadan ikiye bölüp ruloyu, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yan yana dizin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Ardından çörek otu serpin. Böreğinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.