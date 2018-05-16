Renkli Pastırmalı Rulo Börek

- Servis Sayısı4 kişilik
- Zorluk Seviyesi1 / 5
- Hazırlama Süresi15 dk
- Pişirme Süresi40 dk
- Kalori Oranı-
Malzemeler
- Yufka3Adet
- Unlu sos;
- Sıvı yağ1Su Bardağı
- Un2Yemek Kaşığı
- Mısır nişastası2Yemek Kaşığı
- Elma sirkesi1Yemek Kaşığı
- Arasına;
- Havuç2Adet
- Ispanak1Kase
- Çemeni alınmış pastırma9Tane
- Üzerine;
- Yumurta sarısı
- Çörekotu
Yapılışı
Unlu sos malzemelerini bir kasede karıştırın. Havuçları rendeleyin, tuz serpin. İlk yufkayı tezgaha serin ve sosun 3’te birini fırça ile yayın. Ardından havuçları yayın. İkinci yufkayı üzerine kapatın. Kalan sosun yarısını fırça ile yayın. Üzerine ıspanak yapraklarını serin. 3. yufkayı da üzerine serin ve kalan sosu üzerine yayıp pastırmaları parçalayıp yayın. Yufkaları nazikçe rulo yapıp sarın, bir yandan kenarlarını da kapatın ki malzemeleri dışarı çıkmasın. Ortadan ikiye bölüp ruloyu, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yan yana dizin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Ardından çörek otu serpin. Böreğinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.
Notlar