RamazanRenkli Pastırmalı Rulo Börek
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Renkli Pastırmalı Rulo Börek

Havuç, pastırma, ıspanak üçlüsünden oluşan doyurucu ve renkli bir lezzet rulosu.

Yeni Şafak
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
OYNAT04:19
  • Servis Sayısı
    4 kişilik
  • Zorluk Seviyesi
    1 / 5
  • Hazırlama Süresi
    15 dk
  • Pişirme Süresi
    40 dk
  • Kalori Oranı
    -
Malzemeler
  • Yufka3Adet
  • Unlu sos;
  • Sıvı yağ1Su Bardağı
  • Un2Yemek Kaşığı
  • Mısır nişastası2Yemek Kaşığı
  • Elma sirkesi1Yemek Kaşığı
  • Arasına;
  • Havuç2Adet
  • Ispanak1Kase
  • Çemeni alınmış pastırma9Tane
  • Üzerine;
  • Yumurta sarısı
  • Çörekotu
Yapılışı
Unlu sos malzemelerini bir kasede karıştırın. Havuçları rendeleyin, tuz serpin. İlk yufkayı tezgaha serin ve sosun 3’te birini fırça ile yayın. Ardından havuçları yayın. İkinci yufkayı üzerine kapatın. Kalan sosun yarısını fırça ile yayın. Üzerine ıspanak yapraklarını serin. 3. yufkayı da üzerine serin ve kalan sosu üzerine yayıp pastırmaları parçalayıp yayın. Yufkaları nazikçe rulo yapıp sarın, bir yandan kenarlarını da kapatın ki malzemeleri dışarı çıkmasın. Ortadan ikiye bölüp ruloyu, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yan yana dizin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Ardından çörek otu serpin. Böreğinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.
Notlar

YAPILIŞI

1. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek

Unlu sos malzemelerini bir kasede karıştırın.

2. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
Havuçları rendeleyin ve üzerine tuz serpin. 
3. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
İlk yufkayı tezgaha serin ve üzerine sosun 3’te birini fırça ile yayın.
4. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
Ardından yufkanın üzerine havuçları yayın.
5. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
İkinci yufkayı alttaki yufkanın üzerine kapatın. Kalan sosun yarısını da fırça yufkanın üzerine yayın.
6. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
Sıra geldi ıspanağa. Yufkaların üzerine ıspanak yapraklarını yayın. 
7. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
Üçüncü yufkayı en üste serin. Kalan sosu üzerine yayıp pastırmaları parçalayıp ekleyin.
8. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
Yufkaları nazikçe rulo yapın. Bir yandan kenarlarını da kapatın ki malzemeleri dışarı çıkmasın. 
9. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
Ruloyu ortadan ikiye bölün.
10. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
Böreği yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yan yana dizin ve üzerine yumurta sarısı sürün. Son olarak ise böreğin üzerine çörekotu serpin. 
11. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
Böreği önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
12. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
Renkli pastırmalı rulo böreğinizi fırından aldıktan sonra dilimleyerek servis edin.
13. adım
Renkli Pastırmalı Rulo Börek
Afiyet olsun.

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