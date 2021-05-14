Ramazan Sadakataşı 30 ülkeye ramazan yardımı ulaştırdı
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RAMAZAN HABERLERİ

Sadakataşı 30 ülkeye ramazan yardımı ulaştırdı

Sadakataşı Derneği ‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz’’ çağrısıyla gerçekleştirdiği Ramazan çalışmaları kapsamında Türkiye ile beraber 30 ülkeye yardım ulaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı 30 ülkeye ramazan yardımı ulaştırdı
​Sadakataşı Derneği 30 ülkeye ramazan yardımı ulaştırdı

Ramazan yardımlarını dünyanın dört bir tarafında gerçekleştiren Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre ve bayramlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirirken, kardeşlik sofralarında binlerce kişi ile bir araya geldi.

21 bin Ramazan kumanyası

İhtiyaç sahipleri için yardım çalışmalarını ‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz’’ çağrısıyla gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, bu yıl 21 bin aileye Ramazan kumanyası ulaştırarak sofraları bereketlendirdi.

50 bin kişiye iftar

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dünyanın dört bir tarafında kardeşlik sofraları kuran ve iftariyelikler dağıtan Sadakataşı Derneği, yapmış olduğu organizasyonlar kapsamında 50 bin kişiye iftar yemeği verdi.

Zekât ve fitre dağıtımları

Mazlum İslam coğrafyalarında yardım çalışmalarını sürdüren dernek, yetim ve şehid ailelerine öncelik vererek zekât ve fitre dağıtımlarını gerçekleştirdi. Yapılan dağıtımlardan 5 bin aile istifade etti.

Filistin’e destek

İşgal altında bulunan Filistin’e, dernek Ramazan yardımları kapsamında zekât, gıda kolisi ve iftarlık kumanya ulaştırdı. Ramazan ayının son günlerinde İsrail saldırıları altında geçiren Kudüs ve Gazze’de dernek tarafından toplamda 1150 aileye gıda kolisi, 500 aileye zekât ve 11 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtımı yapıldı.

Bayramın sevinci çocuklarla yaşandı

Bayram sevincini en fazla yaşayanlar olan çocukları da unutmayan Sadakataşı ekipleri, başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterilen 30 ülkede 2 bin çocuğa kıyafet hediye ederek bayram mutluluklarına ortak oldu. Tanzanya, Çad, Burkina Faso ve Nepal’de Sadakataşı ekipleri tarafından 3 bin çocuğa Kur’an-ı Kerim dağıtımı yapıldı.

Türkiye yardımları

Sadakataşı Derneği, Ramazan yardımlarını Türkiye’nin 51 ilinde gönüllüleri aracılığıyla gerçekleştirdi. Yardımlar kapsamında 1.500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kumanyası, 6 bin aileye ise 200 TL’lik market kartı dağıtımı yapıldı. Çocukları da unutmayan dernek 600 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti. Askıda ekmek uygulaması kapsamında yüzlerce aileye düzenli olarak Ramazan pidesi ulaştırıldı.

Nerelere yardım yapıldı

Sadakataşı, başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede Ramazan yardımları gerçekleştirdi. Avrupa; İspanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan, Kosova, Bosna Hersek ve Makedonya

Afrika; Burkina Faso, Çad, Kenya, Mali, Somali, Nijer, Gana ve Tanzanya

Orta Doğu; Suriye, Irak, Yemen, Filistin (Gazze, Kudüs) ve Lübnan

Asya; Kırgızistan, Vietnam, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka, Filipinler (Moro), Bangladeş, Myanmar ve Afganistan

"Yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Zor günler geçiren İslam Coğrafyası için yardım gönüllülerimiz ile gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardımları ile kardeşlerimizin bir nebze de olsa yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan yardımlar kapsamında yüzbinlerce insana ulaştık. Hayırseverlere yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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