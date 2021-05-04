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Sağlık çalışanlarının Ramazan mesaisi: Kapıda hasta beklerken kimse iftar yapamıyor

Pandemiyle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının Ramazan Ayı’nda da gece gündüz görevlerini sürdürüyor. Çoğu zaman iftarı görev başında yapan sağlık çalışanlarından Ayten Mutlu Ok, “Genellikle iftar saatinde, insanlar orucunu açamıyor. Bir bardak su içerek, sonra tekrar çalışmaya devam ediyor. Kapıda yoğun bir şekilde hasta beklerken kimse iftar yapamıyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
Sağlık çalışanlarının Ramazan mesaisi: Kapıda hasta beklerken kimse iftar yapamıyor
Sağlık çalışanları, her daim görevlerinin başında hastalara şifa olabilmek için çabalıyor.

Bir yılı aşkın bir süredir dünyada etkisini devam ettiren koronavirüs salgınına karşı en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının pandemiyle mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi çalışanları Ramazan ayında da gecesini gündüzüne katarak hastaları sağlıklarına kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor. Hastalara şifa olabilmek için çalışan ekipler, iftarı çoğu zaman görev başında yapıyor. Zaman zaman bir yudum su içerek işlerine devam ettiklerini anlatan ekipler, yetiştikleri takdirde oruçlarını yemekhanede açıyor. İftar sonrasında da tedavi ve aşı çalışmalarının sürdüğü hastanede ekipler de mesailerine kaldıkları yerden devam ediyor.

“İftardan önce bitecek diye tahmin ediyorum, bitmiyor yapacak bir şey yok”


Sağlık çalışanlarının her daim görevlerinin başında hastalara şifa olabilmek için çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin bağlı bulunduğu SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “7 gün 24 saat, mesleğimizin bir parçası bu, eğer saatli çalışalım derseniz bu meslek yapılmaz. Fedakarlık olmadan doktorluk, hemşirelik yapılacak bir meslek değil. İnanın eve gitmediğimiz çok zaman oldu. Düşünün bir ameliyata giriyorsunuz 12 saat de sürüyor. Efendim benim mesaim bitti deyip gidecek miyiz, olmaz. Gece bir şey olduğu zaman gelmemiz lazım. Sağlık böyle bir şey, Ramazan mesaisi biz gene 7 gün 24 saat devam ediyoruz. İftarları yönetimde yapıyoruz, çok fazla kişi toplanmıyoruz, kuralların hepsine dikkat ediyoruz. Bazen tahmin edemiyorsunuz mesela bende ameliyata giriyorum. İftardan önce bitecek diye tahmin ediyorum, bitmiyor yapacak bir şey yok” dedi.

“Dönüşümlü çıkıyoruz, iftarlara da sahurlara da”

Ramazan mesaileri hakkında konuşan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Yoğun Bakımlar Koordinatörü Banu Katran, “Sağlık hizmeti 7-24, ibadetimizde sonuçta kul ile Allah arasında, dolayısıyla herkes ibadetini edenlere de saygı göstererek mümkün olduğunda dönüşümlü çıkıyoruz, iftarlara da sahurlara da. Herkesi bu süreçte desteklemeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanı, sağlık hizmeti verirken 7-24 her şeye göğüs gereceğini bildiği için bu konuda çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz” dedi.

“Bir bardak su içerek, sonra tekrar çalışmaya devam ediyor”

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde Hemşirelik Hizmetlerinden Sorumlu Koordinatör olarak görev yapan Ayten Mutlu Ok, “Gerçekten vaka sayıları inanılmaz arttı fakat arkadaşlarımız artık bu konuda tecrübe kazandı. Bu zorluklarla baş edebiliyoruz. Herkes bir kapanmaya giderken biz 7-24 çalışıyoruz. Ramazan ayı olmasına rağmen de yine arkadaşlarımız maksimum fazla mesaiyle çalışıyorlar. Bu mesleği severek yapmak gerekiyor yoksa bu stresli ortamlarda çok zor olur. Birçok arkadaşımız oruç tutuyor. Oruç tutmasına rağmen yine aynı hizmeti veriyoruz. Çoğu zaman iftar saatinde, tam aynı saatte insanlar orucunu açamıyor. Yanında bir bardak su içerek, sonra tekrar çalışmaya devam ediyor. Bu tüm birimler için geçerli. Serviste yatan hastalar aniden fenalaşabiliyor. Ramazan gerçekten çok zor geçiyor, pandeminin yükü gerçekten üzerimizde diyebilirim. Kapıda yoğun bir şekilde hasta beklerken kimse iftar yapamıyor. Dönüşümlü olarak herkes yemeğe gidiyor” ifadelerini kullandı.

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