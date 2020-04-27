Ramazan Sahur dayanışması Meslek Lisesi öğretmenlerinden sağlık çalışanlarına destek
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RAMAZAN HABERLERİ

Sahur dayanışması: Meslek Lisesi öğretmenlerinden sağlık çalışanlarına destek

Sancaktepe Eyüp Sultan Meslek Lisesi öğretmenleri, koronavirüsle mücadelede ön safta savaşan 350 sağlık çalışanı için Ramazan boyunca sahur hazırlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahur yemekleri hazırlanırken maske, eldiven ve tulum kullanan öğretmenler, sağlık çalışanlarına katkıda bulunurken onların sağlığını da gözetiyor.
Sahur yemekleri hazırlanırken maske, eldiven ve tulum kullanan öğretmenler, sağlık çalışanlarına katkıda bulunurken onların sağlığını da gözetiyor.

Meslek lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin devam ettiği Ramazan ayında sağlık çalışanlarına sahur yemeği hazırlıyor. Kovid-19'la mücadelede ön safhalarda yer alan sağlık çalışanları için harekete geçen Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, hazırladıkları yemekleri, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesi'nin Çekmeköy ve Sancaktepe'de kampüslerinde görev yapan 350 sağlık çalışanına sahurda ulaştırıyor.

Sağlık personeli için hazırlalanan sahurluk yiyecekler hastanelere ulaştırılıyor.

ÖZEL MENÜ HAZIRLADIK

Sahur destekleri ile ilgili konuşan Okul Müdür Yardımcısı Sultan Öykü Öztürk, "Okul yönetimi olarak Ramazan ayında sağlık personeline katkıda bulunmak istedik. Bunun için de öğretmen arkadaşlarla bir toplantı yaparak, sağlık çalışanlarına sahurda yemek hazırlamaya karar verdik. Sağlıkçılarımız için sahur vaktinde yiyecek-içecek bölümü öğretmenlerimizle bir menü hazırladık. Menüyü hazırlarken gıda mühendisi Necmiye Koç da bize yardımcı oldu. Menümüze sandviç ve kek koyarak sağlıkçılarımıza ulaştıracağız" diye konuştu.

DESTEK BEKLİYORUZ

  • Hijyene çok önem verdiklerini, maske, bone ve tulum kullandıklarını ifade eden Öztürk, sağlık çalışanlarına katkıda bulunurken onların sağlığını da gözettiklerini belirtti. Öztürk, birçok gönüllüden maddi ve manevi destek aldıklarını kaydetti. Hastanedeki gece yoğun bakım çalışanları için bu hizmeti verdiklerini anlatan Öztürk, "Fakat bunun devam edebilmesi için tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

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