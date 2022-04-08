Sahur Kapıkule’de iftar yurt dışında

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Bahçeli'den Buça'daki görüntüler tepki gösterdi: Tesadüf mü tezgah mı?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, müzakerelerin durmasına yol açan Buça katliamıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: Türkiye’nin diplomasi hamlelerinden rahatsız olan bozguncular vardır. Bize göre, katliam iddialarının İstanbul’da kurulan müzakere masasından sonra gündeme taşınması ya bir tesadüf ya da kahredici bir tezgâhtır.