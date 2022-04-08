Sahur Kapıkule’de iftar yurt dışında

İhracat yüklerini yurt dışına götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR şoförleri, evlerinden uzakta sahur yaptıktan sonra yollarına devam ediyor.
HELAL RIZIK PEŞİNDEYİZ
Gaziantep’ten aldığı yükü Polonya’ya götüren ve 10 yıldır TIR şoförlüğü yapan Mustafa Aydaş, “Helal rızık peşinde yolumuza devam ediyoruz. TIR şoförlüğü gerçekten zor bir meslek. Sevdiklerimizden, evimizden uzak nerede denk gelirse orada sahurumuzu, iftarımızı yapıyoruz” dedi.
Sahuru Kapıkule’de yaptığını anlatan Aydaş, şöyle devam etti: “İnşallah iftarımızı da Polonya’da yapacağız. Yollardayız her zaman. TIR’ımızın dolabında çayımız, kahvaltılıklarımız var. Yemeğimiz içeceğimiz hepsi burada.”