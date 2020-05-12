Sahurda tok tutuyor: Çeşit çeşit yapabilir istediğiniz kadar tüketebilirsiniz

Yemek düzeninden, pişen yemek çeşitliliğine ve hareket şekline kadar pek çok şeyin değiştiği ramazan ayında doğru beslenme çok önemli. Bu dönemi sağlıklı, kaliteli ve tok kalarak geçirebilmenin altın kuralı yeterli ve dengeli bir sahur yapmak. Diyetisyen Berrin Yiğit sahurda mutlaka dikkat etmemiz gereken tüyoları sıraladı.

Sahurda yarım litre su içmeyi unutmayın

Sahuru genişletilmiş bir sabah kahvaltısı gibi düşünebilirsiniz. Bu öğünde hafif ama sizi uzun süre tok tutacak besinleri tercih etmelisiniz. Susamamak için sahurda bol bol su içmek sindirimi zorlar ve 3 saat içinde vücut ihtiyacından fazlası olan suyu dışarı atar. Dolayısıyla iftar ile sahur arasına günlük tüketmeniz gereken 2 litre suyu yaymanız, yavaş yavaş su içmeniz en doğrusudur. Bunun yarım litresini sahurda tamamlayabilirsiniz.

Ana yemeklerden uzak durun

Sahurda yemek yerine dengeli kahvaltılar yapmayı tercih edin. Gün boyu tok kalabilmek adına et yemekleri, pilav, makarna tüketirseniz daha çok acıkır ve susarsınız. Sahura kalkamayanlar ya da sahur yapamayacak olanlar yatmadan önce bağırsak dostu ve protein kaynağı olan bir bardak kefir, 2 adet kuru hurma, 3 tam ceviz tüketebilirler.

FOTOĞRAF 14 Yemek düzeninden, pişen yemek çeşitliliğine ve hareket şekline kadar pek çok şeyin değiştiği ramazan ayında doğru beslenme çok önemli. Bu dönemi sağlıklı, kaliteli ve tok kalarak geçirebilmenin altın kuralı yeterli ve dengeli bir sahur yapmak. Diyetisyen Berrin Yiğit sahurda mutlaka dikkat etmemiz gereken tüyoları sıraladı. emek düzeninden, pişen yemek çeşitliliğine ve hareket şekline kadar pek çok şeyin değiştiği ramazan ayında doğru beslenme çok önemli. Bu dönemi sağlıklı, kaliteli ve tok kalarak geçirebilmenin altın kuralı yeterli ve dengeli bir sahur yapmak. Diyetisyen Berrin Yiğit sahurda mutlaka dikkat etmemiz gereken tüyoları sıraladı. Susamamak için sahurda bol bol su içmek sindirimi zorlar ve 3 saat içinde vücut ihtiyacından fazlası olan suyu dışarı atar. Dolayısıyla iftar ile sahur arasına günlük tüketmeniz gereken 2 litre suyu yaymanız, yavaş yavaş su içmeniz en doğrusudur. Bunun yarım litresini sahurda tamamlayabilirsiniz. Sahurda yemek yerine dengeli kahvaltılar yapmayı tercih edin. Gün boyu tok kalabilmek adına et yemekleri, pilav, makarna tüketirseniz daha çok acıkır ve susarsınız. Sahura kalkamayanlar ya da sahur yapamayacak olanlar yatmadan önce bağırsak dostu ve protein kaynağı olan bir bardak kefir, 2 adet kuru hurma, 3 tam ceviz tüketebilirler. Nefesinizi tazelemek için dereotu, maydanoz ve nane tüketin Dereotu, maydanoz, nane gibi yeşillikler hem nefes tazelediği hem de vücudu arındırdığı için sahurda bolca tüketilebilir. Bu yeşillikleri ince kıyım olarak salatalarınıza, yoğurdunuza veya kefirinize ekleyebilirsiniz. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur. Sahurda haşlama, az yağlı bir şekilde tavada, poşe veya çılbır olarak tüketebilirsiniz. Az tuzlu peynir, bir kâse yoğurt, bir bardak kefir, bol naneli bir ayran, bir bardak laktozsuz süt tüketebilirsiniz. Semizotu, roka, salatalık, tere, lahana, mor kıvırcık, havuç, maydanoz ve diğer tüm sebzeler vücuda su veren gıdalardan. Sahurda yeşilliklerle salatalar yapabilir veya semizotlu çörekotlu bir kâse cacık halinde tüketebilirsiniz. Mantar sebzeler arasında uzun süre tok tutan alternatiflerden. Omletlere veya sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz. 1-2 dilim tam tahıllı esmer ekmek, yoğurdunuza keten tohumu, 2-3 yemek kaşığı yulaf, bir avuç kadar ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişleri tüketebilirsiniz. bir bardak çubuk tarçınlı, limon dilimli ıhlamur, rezene veya siyah çay tüketebilirsiniz. Kahvaltı tüketmek istemeyenler, mercimekli, nohutlu, yoğurtlu, yulaflı, sebzeli tavuklu veya kinoalı çorbalar yapabilir ve sınırsızca tüketebilirler. -Kepekli tost (2 dilim esmer ekmek + 3 parmak peynir) -Bir su bardağı kefirayranlaktozsuz süt -Bir yumurta -Söğüş (sınırsız domates, salatalık, maydanoz veya tost makinesinde pişirilmiş kabak, renkli biberler (üzerine domates sos da yapılabilir) -4 yemek kaşığı yulaf ezmesi -Bir porsiyon meyve (bağırsakları hızlandırması için kayısı tercih edebilirsiniz) -Bir su bardağı laktozsuz süt -Bolca tarçın (kan şekerini dengeleyip, uzun süre tok kalmak için) -10 adet çiğ fındık -2 tam ceviz -Bir kase çorba (2 küçük boy kepçe) -Menemen (2 yumurtalı, yağsız lor peynirli) -Bir dilim esmer ekmek -Bolca söğüş -Bir porsiyon meyve veya 2 adet kuru hurma Hem tok tutuyor hem de istediğiniz kadar tüketin Ramazan günlerinin en önemli öğünlerinden biri sahur. Sahurda yenilen yiyecekler gün boyu bizi tok tutması açısından oldukça önemli. Peki Ramazan ayında ne yersek bizi tok tutar?

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Nefesinizi tazelemek için dereotu, maydanoz ve nane tüketin

Dereotu, maydanoz, nane gibi yeşillikler hem nefes tazelediği hem de vücudu arındırdığı için sahurda bolca tüketilebilir. Bu yeşillikleri ince kıyım olarak salatalarınıza, yoğurdunuza veya kefirinize ekleyebilirsiniz.

Protein içeren gıdalar tüketin

Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta uzun süre tok kalmamıza yardımcı olur. Sahurda haşlama, az yağlı bir şekilde tavada, poşe veya çılbır olarak tüketebilirsiniz. Az tuzlu peynir, bir kâse yoğurt, bir bardak kefir, bol naneli bir ayran, bir bardak laktozsuz süt tüketebilirsiniz.

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Protein tokluk hissi sağlar ve ertesi günü daha kolay geçirmenize destek olur.

Sebzelerin gücünden faydalanın

Semizotu, roka, salatalık, tere, lahana, mor kıvırcık, havuç, maydanoz ve diğer tüm sebzeler vücuda su veren gıdalardan. Sahurda yeşilliklerle salatalar yapabilir veya semizotlu çörekotlu bir kâse cacık halinde tüketebilirsiniz. Mantar sebzeler arasında uzun süre tok tutan alternatiflerden. Omletlere veya sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz.

Posalı yiyecekler, bitki çayları ve çorba tüketin

1-2 dilim tam tahıllı esmer ekmek, yoğurdunuza keten tohumu, 2-3 yemek kaşığı yulaf, bir avuç kadar ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişleri tüketebilirsiniz. bir bardak çubuk tarçınlı, limon dilimli ıhlamur, rezene veya siyah çay tüketebilirsiniz. Kahvaltı tüketmek istemeyenler, mercimekli, nohutlu, yoğurtlu, yulaflı, sebzeli tavuklu veya kinoalı çorbalar yapabilir ve sınırsızca tüketebilirler.

Alternatifler

-Kepekli tost (2 dilim esmer ekmek + 3 parmak peynir)

-Bir su bardağı kefir/ayran/laktozsuz süt

-Bir yumurta

-Söğüş (sınırsız domates, salatalık, maydanoz veya tost makinesinde pişirilmiş kabak, renkli biberler (üzerine domates sos da yapılabilir)

-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

-Bir porsiyon meyve (bağırsakları hızlandırması için kayısı tercih edebilirsiniz)

-Bir su bardağı laktozsuz süt

-Bolca tarçın (kan şekerini dengeleyip, uzun süre tok kalmak için)

-10 adet çiğ fındık

-2 tam ceviz

-Bir kase çorba (2 küçük boy kepçe)

-Menemen (2 yumurtalı, yağsız lor peynirli)

-Bir dilim esmer ekmek

-Bolca söğüş

-Bir porsiyon meyve veya 2 adet kuru hurma

FOTOĞRAF 11 Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Nisan ayının siyaset gündemi belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasakları ve 23 Nisan kutlamaları ay boyunca en çok konuşulan konular oldu. Süleyman Soylu’nun istifa haberi medyada büyük yankı uyandırırken, şehir hastanesinin açılışı da ay boyunca gündemde yer aldı. İşte medya raporunun ayrıntıları: Türkiye aldığı yoğun Koronavirüs önlemleri arasına sokağa çıkma yasağını da ekledi. Önce 65 yaş üzeri daha sonra 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağından sonra, İçişleri Bakanlığı belirlenen günlerde tüm yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı ilan etti. 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı, kapsayan kısıtlama 11 - 12, 18 - 19, 23 – 24 – 25 - 26 Nisan tarihlerinde uygulandı. Öncesi ve sonrasında da birçok polemiğe sebep olan sokağa çıkma yasağı ay boyunca 239 bin 804 habere yansıyarak Nisan ayının en çok konuşulan siyasi konusu oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye, TBMM’nin açılışının 100. yıldönümünü “Evde kal” çağrısına da uyarak coşkuyla kutladı. Bu yılki kutlamalar, izolasyon ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek evlerden yapılırken, çocuklarıyla günlerini Hayat Eve Sığar diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evinde kutladı. Sosyal medyada 100YıllıkEgemenlik etiketi altında Türkiye'nin dört bir yanından onlarca çocuğun bayram hazırlıkları paylaşıldı. Evlerini bayraklar ve resimlerle süsleyen çocukların 23 Nisan'a özel şiirler ve şarkılar söylediği videolar sosyal medyayı süsledi. Gün boyu süren etkinliklerin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı ile saat 21.00’de ellerinde bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar bayram coşkusunu hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyleyerek yaşadı. Türkiye’nin dört bir yanında evlerinde kutlanan 23 Nisan ay boyunca 114 bin 902 habere konu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geç saatlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan kaos tartışmaları da beraberinde getirdi. Geç saatte alınan kararın ardından vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için sokaklara akın etti. 2 saat süren bir kaosun yaşanmasına neden olan kararın uygulanış biçimine ise tepki yağdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir dedi. Soylu, Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum ifadelerini kullandı. Sosyal medyada Bakan Soylu'nun istifasına yöneltilen ilgi yoğun oldu. İstifayla ilgili 7 ayrı başlık açıldı ve çok sayıda kullanıcı Soylu'yu istifadan vazgeçirmek için destek mesajı yazdı. Bunlar arasında ünlü isimler de yer aldı. İletişim Başkanlığı ise istifanın kabul edilmediğini açıkladı. Ay boyunca 42 bin 645 habere yansıyan Süleyman Soylu, Nisan ayında en çok konuşulan siyasi isimlerinden oldu. Aylardır gündemde yer edinen şehir hastanelerinden, 789 bin metrekare arsa ve bir milyon metrekare toplam inşaat alanına kurulacak olan, 2 bin 682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans üzerinden katılımıyla açıldı. Türkiye’nin en büyük üçüncü sağlık yatırımı olarak lanse edilen hastane koronavirüs pandemisiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı vantilatörlerle donatılan A ve D blokları ile hizmete girdi. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi, Nisan ayı boyunca toplam 11 bin 989 haberde yer aldı. Nisan ayında 239 bin 804 habere konu olarak en çok konuştuğumuz olay oldu Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Nisan ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, ay boyunca en çok tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağını konuştu. Süleyman Soylu'nun şok yaratan istifası ve yeni açılan Başakşehir Şehir Hastanesi de ayın en çok ilgi gösterilen konuları arasında yer aldı. BiP'te paylaş

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