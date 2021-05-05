Ramazan Salgın gölgesindeki ramazanlar ve günümüze ışık tutan hadis-i şerif Allah insanları topluca günah işlediklerinde öğüt alıp tövbe etsinler diye onlara salgın bir bela gönderir
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Salgın gölgesindeki ramazanlar ve günümüze ışık tutan hadis-i şerif: Allah insanları topluca günah işlediklerinde öğüt alıp tövbe etsinler diye onlara salgın bir bela gönderir

Koronavirüs salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yeniden güçlenmesi bu yıl çok farklı bir ramazan geçirmemize neden oluyor. Tam kapanma kararı sonrasında 84 milyonun evlere kapandığı bu günlerde 1400 yıl önce peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) günümüze ışık tutan "Yüce Allah insanları topluca günah işlediklerinde öğüt alıp tövbe etsinler diye onlara salgın bir bela gönderir" ifadesi ile başlayan hadis-i şerifini yeniden hatırladık.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salgın gölgesindeki ramazanlar ve günümüze ışık tutan hadis-i şerif: Allah insanları topluca günah işlediklerinde öğüt alıp tövbe etsinler diye onlara salgın bir bela gönderir
Arşiv

“Nerede o eski ramazanlar” cümlesi, hepimizin aşina olduğu ama hiç bu kadar yeni bir anlam yüklenerek karşımıza çıkmamıştı. Tün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte kalabalık iftar sofraları, teravi namazları, sokaklarda yürüyüş yapıp uzun uzun çay sohbetleri... Tüm bunlar eski ramazanlara ait anılar oldu. Salgının Türkiye'de ve dünyada etkisini yeniden göstermesi ile alınan tam kapanma kararı sonrasında 84 milyon evlere kapandık.

“Musibetlerin sebepleri vardır”

Yaklaşık 1400 yıl boyunca salgınlardan savaşlara kadar nice zorluklar aşılırken, “ramazan" ile birlikte Müslümanlar da pandemiden ne gibi mesajlar çıkarabileceği bir zaman dilimini idrak etti. Herhangi bir hastalığın, musibetin maddi sebepleri ve manevi sebepleri olduğunu altını çizen İslam alimleri "Yüce Allah insanları topluca günah işlediklerinde öğüt alıp tövbe etsinler diye onlara salgın bir bela gönderir. Emr-i bi’l – Ma’ruf ile Nehyi ani’l Münker iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak ilkesini terk ettiklerinde onları evlerinden çıkamayacakları duruma düşürür. Allah’ı anmayı unuttuklarında ise dünyadan lezzet almasınlar diye ölüm korkusunu onların arasında yaygınlaştırır." hadis-i şerifin günümüze ışık tutan 1400 yıl önce verilmiş bir mesaj gibi değerlendirmek gerektiğini vurguluyor.

Yaşanan salgınlar

  • İslam'ın ilk günlerinden bugüne uzanan asırlarda pek çok salgının denk geldiği ramazan ayında cemaatle namaz ve hac gibi toplu ibadetler salgınlarla doğal olarak etkileşim içindeydi. 1422-1424 yıllarındaki salgın nedeniyle Mekke’deki cami ve mescitlerde namaz kılınamaz olmuştu. Veba salgının 1812’de Üsküdar’ı etkisi altına alması ise Ramazan Bayramı’nda geniş kitlelerin bir araya gelmesiyle daha da artmıştır. 1902 yılı ramazanında ise Mısır’ın hac emiri İbrahim Rifat Paşa, içişleri bakanı ile vebanın hac kafileleriyle yayılmasını önlemeye yönelik tedbirleri görüşüyordu.


Abone Ol Google News
Dünyayı alarma geçirdi

Dünyayı
alarma geçirdi

​Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
Trump dediğini yaptı

Trump dediğini yaptı

​Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu.
Hisar-A12den vurdu

Hisar-A
12'den vurdu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
Gürsel Tekin emlakçılık

Gürsel Tekin emlakçılık

'​Param olsaydı Körfez'deki bütün arsayı kapatabilirdim.'

Üçüncü doz yerli olacak

Üçüncü doz yerli olacak

​Bakan Koca, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Bayramdan <br>sonra paylaşacağız

Bayramdan
sonra paylaşacağız

​AK Parti'den yeni anayasa için tarih.
Bahçeli açıkladı

Bahçeli açıkladı

​MHP'den 100 maddelik anayasa taslağı.
FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

​Gülen'le bizzat görüşen terörist, 17/25 Aralık sürecinde İstanbul il imamıydı.
Tedbirler gribi bitirdi

Tedbirler gribi bitirdi

​Maske, mesafe ve hijyen üçlemesi etkilerini gösteriyor.
Nisanda 2 bini aşkın firma

Nisanda 2 bini aşkın firma

​Türkiye'nin ihracat ailesi büyüyor.
Beneklisine <br>5 lira değer biçildi

Beneklisine
5 lira değer biçildi

​İstilacı balon balığı avına 5 milyon lira.
İstanbul'a gelecek<br> ilk takım belli oldu

İstanbul'a gelecek
ilk takım belli oldu

​İki maçta da kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler.
Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.