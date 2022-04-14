Ramazan Sarayda ilim şöleni Huzur dersleri
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Sarayda ilim şöleni: Huzur dersleri

Ramazan ayı, Osmanlı’da dini ve ilmi faaliyetlerin yaygın olduğu bir aydı. Bu ilmi faaliyetlerden en önemlisi ise padişah huzurunda yapılan tefsir dersleriydi. ‘Huzur dersleri’ olarak adlandırılan bu uygulama, uzun yıllar sarayda bir ilim şölenine dönüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarayda ilim şöleni: Huzur dersleri
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Necati Barış, ‘huzur dersleri’ni Yeni Şafak’a anlattı. Osmanlı padişahlarının devletin kurulduğu ilk yıllardan itibaren ilmî ortamı canlandırmak için huzurlarında ilmî toplantılar yapılmasına önem verdiğini belirten Barış, özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren bizzat padişahların da katıldığı ilmi sohbetler ve tartışmalar yürütüldüğünü söyledi. Barış, huzur derslerinin ilkinin III. Ahmet zamanında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yapıldığını belirtti.

TOPLANTI YERİNİ PADİŞAH BELİRLERDİ

Barış, huzur derslerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Huzur derslerinde dersi veren alime ‘mukarrir’, müzakereci durumunda olan alimlere ‘talip ya da muhatap’ deniliyor. İlmi bir serbestiyet içinde yapılan derslerde bir ayet okunarak mukarrir tarafından ayetin tefsiri yapılır, muhatapların sorularına ve itirazlarına mukarrir cevap verir, böylece ilmi bir tartışma ortamı oluşturulurdu. Derslerde tefsir edilecek sure ve ayetler çok önceden bildirilir ve şaban ayının on beşinde muhataplara hazırlanmaları tembih edilirdi. Meclislerin toplantı yerini padişah belirlerdi.”

Abdülhamit Yıldız’a taşıdı

  • Sultan Abdülaziz döneminde Dolmabahçe Sarayı’nın Muayede Salonu’nda yapılan huzur derslerinin II. Abdülhamid zamanında Yıldız Sarayı’nın Çit Kasrı’nda yapıldığını belirten Doç. Dr. Barış şunları söyledi: “Ramazan boyunca haftada iki gün devam eden ve iki saat süren bu derslerde mâbeyn dairesinin büyükleriyle davet üzerine bazı vükelâ ve devlet adamları da bulunabilirdi. Her dersin mukarrir ve muhatapları farklı olurdu. Ders sonunda kendilerine atıyyeler, cübbe ve şal verilirdi.”
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