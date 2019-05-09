Ramazan Sebzeli Etli Pilav
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN SOFRASI

​Sebzeli Etli Pilav tarifi

Sebzeli Etli Pilav

Pirinç pilavının en güzel hallerinden biri olan sebzeli etli pilav tarifini sizler için hazırladık. Lezzetine doyamayacağınız ve aynı zamanda sağlıklı bir tarif olan sebzeli etli pilav, misafirlerinize sunabileceğiniz eşsiz bir lezzet. Yazın en sevilen ve en çok tüketilen sebzelerinin eşliğinde hazırladığımız bu enfes pilava şüphesiz bayılacaksınız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sebzeli Etli Pilav tarifi
​Sebzeli Etli Pilav tarifi

Et ve tereyağını tencereye alıp suyunu verince altını kısın. Tuzunu serpip kendi suyunda pişmeye bırakın. Sıvı yağı kızdırın, sırayla kabağı, patlıcanı, patatesi, havucu kızartın ve havlu peçete serilmiş tabağa alın. Zeytinyağını kızdırın ve yıkadığınız pirinçleri ekleyip kavurun. Tuzunu ve biberi serpin.

Varsa etin suyundan bir miktar ekleyin, yoksa üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip açılana kadar pişirin. Servis tenceresinin dibine etleri yayın, üzerine kızarttığınız sebzeleri yayın. En üste pilavı yayın ve geniş bir servis tabağına ters çevirip servis edin. Afiyet olsun.

  • Servis Sayısı - 4 kişilik
  • Hazırlama Süresi - 60 dk
  • Pişirme Süresi - 90 dk
  • Malzemeler
  • * 300 gram dana kuşbaşı
  • * 1 çorba kaşığı tereyağı
  • * 1 adet jülyen doğranmış kabak
  • * 2 adet alacalı soyulmuş jülyen doğranmış patlıcan
  • * 1 adet parmak doğranmış patates
  • * 1 adet jülyen doğranmış havuç
  • * 2,5 su bardağı 20 dakika sıcak suda bekletilmiş pirinç
  • * 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • * 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • * Yeteri kadar tuz
  • * Yeteri kadar kızartmalık sıvı yağ
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