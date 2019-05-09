Sebzeli Etli Pilav

Et ve tereyağını tencereye alıp suyunu verince altını kısın. Tuzunu serpip kendi suyunda pişmeye bırakın. Sıvı yağı kızdırın, sırayla kabağı, patlıcanı, patatesi, havucu kızartın ve havlu peçete serilmiş tabağa alın. Zeytinyağını kızdırın ve yıkadığınız pirinçleri ekleyip kavurun. Tuzunu ve biberi serpin.
Varsa etin suyundan bir miktar ekleyin, yoksa üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip açılana kadar pişirin. Servis tenceresinin dibine etleri yayın, üzerine kızarttığınız sebzeleri yayın. En üste pilavı yayın ve geniş bir servis tabağına ters çevirip servis edin. Afiyet olsun.
- Servis Sayısı - 4 kişilik
- Hazırlama Süresi - 60 dk
- Pişirme Süresi - 90 dk
- Malzemeler
- * 300 gram dana kuşbaşı
- * 1 çorba kaşığı tereyağı
- * 1 adet jülyen doğranmış kabak
- * 2 adet alacalı soyulmuş jülyen doğranmış patlıcan
- * 1 adet parmak doğranmış patates
- * 1 adet jülyen doğranmış havuç
- * 2,5 su bardağı 20 dakika sıcak suda bekletilmiş pirinç
- * 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- * 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- * Yeteri kadar tuz
- * Yeteri kadar kızartmalık sıvı yağ