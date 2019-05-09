​Sebzeli Etli Pilav tarifi Sebzeli Etli Pilav Pirinç pilavının en güzel hallerinden biri olan sebzeli etli pilav tarifini sizler için hazırladık. Lezzetine doyamayacağınız ve aynı zamanda sağlıklı bir tarif olan sebzeli etli pilav, misafirlerinize sunabileceğiniz eşsiz bir lezzet. Yazın en sevilen ve en çok tüketilen sebzelerinin eşliğinde hazırladığımız bu enfes pilava şüphesiz bayılacaksınız.

Haber Merkezi 09 Mayıs 2019, 04:00 Yeni Şafak