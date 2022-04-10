Ramazan Sela ve salavatlar Müjdecide
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RAMAZAN HABERLERİ

Sela ve salavatlar ‘Müjdeci’de

Ramazan ayına özel dinleyicilerin beğenisine sunulan “Müjdeci” adlı eserin klibi dijital platformlarda yayınlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sela ve salavatlar ‘Müjdeci’de
Mustafa Demirci ve Ubeydullah Sezikli

Ramazan ayına özel dinleyicilerin beğenisine sunulan “Müjdeci” adlı eserin klibi dijital platformlarda yayınlandı. Balkanlardan derlenen salavatların, devran zikri eşliğinde Mustafa Demirci ve Ubeydullah Sezikli tarafından okunduğu eserde, Saraybosna’da, özellikle Mevlid-i Şerif’ten önce okunan bir sela da seslendiriliyor. Demirci eserde, Bosna’da tekkelerde okunan güzel bir salavat formuna ait sözlere, aslını bozmadan, tekke musikisine uygun virt ve selanın eklendiğini dile getirdi. Sanatçı ve akademisyen Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ise “Anadolu’dan Balkanlar’a ve Orta Asya’ya 12 binin üzerinde sela metni var.” dedi.

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