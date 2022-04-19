Sigarayı bırakma zamanı

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Volkan Kara, zararı bilimsel kanıtlarla ispatlı tütün gibi bağımlılıklardan uzak durmak için Ramazan’ın “mükemmel” bir fırsat olduğunu, 30 gün boyunca günde 15 saat sigara içmeyen bir kişinin sigarayı çok rahatlıkla bırakabileceğini söyledi. Doç. Dr. Kara, “30 gün boyunca, günde 15 saat sigara içmeyen bir kişi, sigarayı çok rahatlıkla bırakabilir. Bunun sağlığına olumlu etkilerini düşündüğümüzde ya da sigara tüketimiyle alakalı çeldirici bazı durumların Ramazan’da daha az olduğunu düşündüğümüzde, bu müthiş bir fırsat” dedi.