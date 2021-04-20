Siirt’te vatandaşların Ramazan’da büryana talebi satışları iki kat arttırdı

Siirt’in en önemli lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı Ramazan ayında da vatandaşların vazgeçilmezi oldu. İftarlarını büryanla açmak isteyenlerin tercihi ile birlikte büryana talep iki kat arttı.

Ramazanda büryan satışlarının iki kat arttığını belirten büryan ustası Murat Kayaalp, vatandaşların bu lezzetten vazgeçemediğini söyledi. Ramazan ayında, sabah saat 11.00’de iş yerine geldiklerini belirten Kayaalp, saat 14.30 gibi iftara büryanları hazır hale getirdiklerini, iftarda da büryanları paketleyip servise hazırladıklarını dile getirdi.

Taleplere yetişebilmek için var gücüyle çalışıyor

Kayaalp, "Ramazan öncesi çıkardığımız büryan kebabımızı şimdi Ramazan ayında da çıkarmaktayız ve talepler gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Bu talepleri biz de yerine getirebilmek için iftara 5-6 saat evvel büryanımızı çıkarmaktayız. Müşterilerimizin talebini yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yani büryan kebabımız git gide talep artmaktadır. Siirt halkımız gerçekten büryan kebabından vazgeçmiyor, şuanda satışlarımız ikiye katlanmıştır. Biz de bu talebi yerine getirmeye çalışıyoruz’’ dedi.

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