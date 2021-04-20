Ramazan Siirtte vatandaşların Ramazanda büryana talebi satışları iki kat arttırdı
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RAMAZAN HABERLERİ

Siirt’te vatandaşların Ramazan’da büryana talebi satışları iki kat arttırdı

Siirt’in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu. Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların daha çok rağbet gösterdiği büryanın satışları, iki kat arttı.

Haber Merkezi İHA
Siirt’te vatandaşların Ramazan’da büryana talebi satışları iki kat arttırdı
Büryanları paketleyip iftara hazır hale getiriyorlar.

Siirt’in en önemli lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı Ramazan ayında da vatandaşların vazgeçilmezi oldu. İftarlarını büryanla açmak isteyenlerin tercihi ile birlikte büryana talep iki kat arttı.

Ramazanda büryan satışlarının iki kat arttığını belirten büryan ustası Murat Kayaalp, vatandaşların bu lezzetten vazgeçemediğini söyledi. Ramazan ayında, sabah saat 11.00’de iş yerine geldiklerini belirten Kayaalp, saat 14.30 gibi iftara büryanları hazır hale getirdiklerini, iftarda da büryanları paketleyip servise hazırladıklarını dile getirdi.

Taleplere yetişebilmek için var gücüyle çalışıyor

Kayaalp, "Ramazan öncesi çıkardığımız büryan kebabımızı şimdi Ramazan ayında da çıkarmaktayız ve talepler gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Bu talepleri biz de yerine getirebilmek için iftara 5-6 saat evvel büryanımızı çıkarmaktayız. Müşterilerimizin talebini yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yani büryan kebabımız git gide talep artmaktadır. Siirt halkımız gerçekten büryan kebabından vazgeçmiyor, şuanda satışlarımız ikiye katlanmıştır. Biz de bu talebi yerine getirmeye çalışıyoruz’’ dedi.

Bir tek bu fırın Osmanlı geleneğini yaşatıyor: Tabanca, telefon, testi, kama ve gemi dümeni şeklinde poğaçalar çocuklar için
FOTOĞRAF 6
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Yerkapı Mahallesi’nde fırıncılık yapan Şeref Seymen, dededen kalan geleneği sürdürüyor. Fırıncı Seymen, hamura şekil vererek tabanca, telefon, testi, kama ve gemi dümeni şeklinde poğaçalar yapıyor. Ramazan ayında üretilen bu oyuncak şeklindeki poğaçalar aileler tarafından çocuklar oruca alışsın diye ve oruç tutan çocuklara mükafat olarak alınıyor.
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adece Ramazan ayında üretilen bu şekilli poğaçalar çocuklar tarafından çok seviliyor. Ramazan ayına özel poğaçalar tanesi 2 lira 50 kuruştan satılıyor. Ailesinin 1933 yılından beri fırıncılık ile uğraştığını ifade eden Seymen, Osmanlı geleneğini yaşatıyoruz. Artık Bursa’da bu geleneği sürdüren fırıncı yok. Tabanca, testi, kama, telefon ve gemi dümeni gibi iftariyeliklerle birlikte simit makarna üretme geleneğini yaşatıyoruz. Satışlarımızdan da gayet memnunuz
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Vatandaşlarımız bu iftariyeliklere ilgi gösteriyor. Genelde poğaçaları eskiyi bilen insanlar ve öğrenciler, çocuklar alıyor. Kız çocukları testi şeklinde olan poğaçaya, erkek çocukları ise silah ve kama şeklindeki iftariyeliklere ilgi gösteriyor. Küçüklüğümüzde oruç tuttuğumuzda ailemiz bize bu iftariyeliklerden getirirdi. Oyuncak yerine iftariyelik getirerek bizi ödüllendiriyordu. Şimdi de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz dedi.
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