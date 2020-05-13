Ramazan Sınır kapısında iftar Gönül ister ki ailemizle olalım ama yollar bizim
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RAMAZAN HABERLERİ

Sınır kapısında iftar: Gönül ister ki ailemizle olalım ama yollar bizim

‘İhracatın elçileri’ TIR şoförleri, yurt dışına çıkmadan önceki son iftarlarını, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki TIR parkında açıyor. Belçika’ya yük taşıyan Ali Demirkapı, “Gönül isterdi ki ailemizle beraber olalım, ama çalışmamız şart. Yollar bizim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TIR’ın dorsesindeki dolapta bulunan iftarlıklarını hazırlayan TIR sürücüleri, okunan ezanla oruçlarını açıyor.
TIR’ın dorsesindeki dolapta bulunan iftarlıklarını hazırlayan TIR sürücüleri, okunan ezanla oruçlarını açıyor.

İhraç ürünleri, Avrupa ülkelerine götüren TIR şoförleri, yurt dışına çıkmadan önceki son iftarlarını sınır kapısındaki TIR parkında yapıyor. TIR’ın dorsesindeki dolapta bulunan iftarlıklarını hazırlayan TIR sürücüleri, okunan ezanla oruçlarını açıyor. İftar sofralarındaki meslektaş sohbetleri, demlenen çayların içilmesiyle koyulaşıyor. Afyonkarahisar’dan Belçika’ya yük taşıyan TIR şoförü Ali Demirkapı, iftar için Kapıkule Sınır Kapısı’nda mola verdiğini söyledi. İftar sonrası sahura kadar yol alacağını belirten Demirkapı, “Ailemden ayrı ilk iftarım. Hüzünlü oluyor. Çoluk çocukla daha neşeli ve huzurlu, güzel vakit geçiyordu. Evde oruç tutmak güzel oluyordu ama çalışmamız şart. Yollar bizim” dedi. Demirkapı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kişisel önlemlerini aldığını, maske, dezenfektan ve kolonya kullandığını belirtti.

AİLEMİZDEN AYRIYIZ AMA EKMEK DAVASI

İhraç ürünleri, Avrupa ülkelerine götüren TIR şoförleri, yurt dışına çıkmadan önceki son iftarlarını sınır kapısındaki TIR parkında yapıyor. TIR’ın dorsesindeki dolapta bulunan iftarlıklarını hazırlayan TIR sürücüleri, okunan ezanla oruçlarını açıyor. İftar sofralarındaki meslektaş sohbetleri, demlenen çayların içilmesiyle koyulaşıyor. Afyonkarahisar’dan Belçika’ya yük taşıyan TIR şoförü Ali Demirkapı, iftar için Kapıkule Sınır Kapısı’nda mola verdiğini söyledi. İftar sonrası sahura kadar yol alacağını belirten Demirkapı, “Ailemden ayrı ilk iftarım. Hüzünlü oluyor. Çoluk çocukla daha neşeli ve huzurlu, güzel vakit geçiyordu. Evde oruç tutmak güzel oluyordu ama çalışmamız şart. Yollar bizim” dedi. Demirkapı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kişisel önlemlerini aldığını, maske, dezenfektan ve kolonya kullandığını belirtti.nAİLEMİZDEN nAYRIYIZ AMA nEKMEK DAVASInTIR şoförü Ahmet Taşer orucunu Kapıkule Camisi’nde okunan ezanla açtı.
  • Demirkapı ile aynı firmada çalışan ve Fransa’ya giden Dilaver Ayaz da Ramazan’ı ailesinden ayrı geçirmenin burukluğunu yaşadığını ifade ederek, “Gönül ister ki ailemizle beraber olalım ama bu işi yapmak zorundayız. Bugün iftarda buradayız. Yarın Sırbistan’da devam” dedi. İstanbul’dan Almanya’ya giden TIR şoförü Ahmet Taşer de orucunu Kapıkule Camisi’nde okunan ezanla açtı. Türkiye’den 20 yıldır Avrupa ülkelerine yük taşıdığını ifade eden Taşer, şöyle konuştu: “Bugün iftarımı Kapıkule’de yapıyorum. Ramazan’da ailemizden ayrı olmak kötü bir şey ama yapacak bir şey yok, ekmek davası. Kovid-19 salgınına rağmen birçok ülkeye seyahat etmekten korkmuyoruz. Koronavirüse karşı araç içerisinde güvendeyiz. Camı açtığımda gümrük kapılarında biriyle diyaloğa gireceğim zaman maskemi ve eldivenlerimi takıyorum. Pasaportumu verip kaşelettirdikten sonra geri aldığımda kolonya ile silerim.”

Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığı
KORONAVİRÜS
Temassız ihracat yapan sürücülerinin TIR'larda iftar hazırlığı
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