Sınır kapısında iftar: Gönül ister ki ailemizle olalım ama yollar bizim

İhraç ürünleri, Avrupa ülkelerine götüren TIR şoförleri, yurt dışına çıkmadan önceki son iftarlarını sınır kapısındaki TIR parkında yapıyor. TIR’ın dorsesindeki dolapta bulunan iftarlıklarını hazırlayan TIR sürücüleri, okunan ezanla oruçlarını açıyor. İftar sofralarındaki meslektaş sohbetleri, demlenen çayların içilmesiyle koyulaşıyor. Afyonkarahisar’dan Belçika’ya yük taşıyan TIR şoförü Ali Demirkapı, iftar için Kapıkule Sınır Kapısı’nda mola verdiğini söyledi. İftar sonrası sahura kadar yol alacağını belirten Demirkapı, “Ailemden ayrı ilk iftarım. Hüzünlü oluyor. Çoluk çocukla daha neşeli ve huzurlu, güzel vakit geçiyordu. Evde oruç tutmak güzel oluyordu ama çalışmamız şart. Yollar bizim” dedi. Demirkapı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kişisel önlemlerini aldığını, maske, dezenfektan ve kolonya kullandığını belirtti.nAİLEMİZDEN nAYRIYIZ AMA nEKMEK DAVASInTIR şoförü Ahmet Taşer orucunu Kapıkule Camisi’nde okunan ezanla açtı.