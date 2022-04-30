Sultanbeyli Ramazan’ı her yönüyle hissetti

İstanbul Sultanbeyli’de Ramazan ayı yine dolu dolu geçti. İftar sofraları kuruldu, birlikte oruçlar açıldı. Ramazan ayının ruhunu yansıtan sohbet programları düzenlendi. Sultanbeyli Belediyesi bu Ramazan ayında da ilçe sakinlerini iftar sofrasında buluşturdu. Diğer taraftan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılan programlarla Ramazan’ın ruhuna uygun şekilde yaşanmasına katkı sunuldu. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Özellikle şehit çocuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Keskin; şehitlere rahmet, gazilere şifalar diledi. Diğer taraftan müftülük personeli ile de iftar yapıldı. Toplumun her kesimiyle bir araya gelen Başkan Keskin, Roman vatandaşlarla da iftar sofrasında buluştu. Yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi.

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GENÇLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Sultanbeyli’de Ramazanın manevi iklimi derinden hissedildi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın da katıldığı iftar programına gençler yoğun ilgi gösterdi. Sultanbeyli Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimine katkı sunan programlarıyla ilçede birçok kıymetli ismi ağırladı. Ahmet Özhan “İslam’da Sanat ve Ahenk”, Serdar Tuncer “Ramazan ve Muhabbet”, Savaş Ş. Barkçin “Müslüman Şahsiyeti”, Ömer Tuğrul İnançer “Ramazan’ın Gönle Tesiri”, Serdar Tuncer “Ramazan ve Muhabbet”, Nurullah Genç “Peygamber Sevgisi” konularıyla özel etkinlikler düzenlendi.

MANEVİ İKLİME KATKI

Ramazan programları ilçe sakinleri tarafından ilgiyle takip edildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Ramazan; paylaşmaktır, berekettir. Ramazan-ı Şerif’in huzur iklimi gönüllerimizi kuşattı. Ramazan’ın ruhuna uygun kültür programlarımızla manevi iklime katkı sunduk. Birbirinden kıymetli isimleri ilçemizde ağırladık, hemşerilerimizle buluşturduk. Medeniyetimize ve değerlerimizden beslenen programlarımızı düzenlemeye devam edeceğiz. Kültür- sanat programlarımıza ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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ÇAY SOHBETLERİ KEYİF VERDİ

Esnafların davetlerine de iştirak ettiklerine değinen Başkan Keskin . Ayrıca son başbakanımız, AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın katılımıyla gençlerimizle de iftar programında bir araya geldik. Her gün teravih namazından sonra hemşerilerimizle gerçekleştirdiğimiz çay sohbetleri büyük keyif verdi. Mübarek Ramazan-ı Şerif’in tüm coşkusunu derinden hissettik. Şimdiden tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor; bu mübarek bayramın başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm gönüllere de esenlikler getirmesini rabbimden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞMA BEREKET GETİRİR

Belediye mobil ikram araçlarıyla; sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına iftarlık ve sahurluk ikramlarda bulundu. İftar programlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Ramazan ayının manevi iklimi ilçemizde her yönüyle hissedildi. Bu sene salon programlarımızda hemşerilerimizle bir araya geldik. Şehit yakınlarımızla, gazilerimizle iftarda buluştuk. Diğer taraftan hemşerilerimizin evlerine konuk olduk, gönül sofralarını bizimle paylaşan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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