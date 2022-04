Sultanbeyli Ramazan’ı her yönüyle hissetti On bir ayın Sultanı Ramazan’ın son günlerine gelinirken, Sultanbeyli Belediyesi mübarek ayı, ruhuna uygun şekilde idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Ramazan ayının manevi iklimi ilçemizde her yönüyle hissedildi” dedi.

