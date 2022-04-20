Ramazan Suriyede harabeler içinde iftar
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RAMAZAN HABERLERİ

Suriye'de harabeler içinde iftar

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’ın kırsal kesiminde yer alan Tadif’te cephe hattında yaşam mücadelesi veren Suriyeliler, harabeler arasında toplu iftarda oruç açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyede harabeler içinde iftar
Suriyeliler, harabeler arasında toplu iftarda oruç açtı.

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’ın kırsal kesiminde yer alan Tadif’te cephe hattında yaşam mücadelesi veren Suriyeliler, harabeler arasında toplu iftarda oruç açtı. “Syria Care” yardım kuruluşunun düzenlediği iftar programına 200 kişi katıldı. İftara katılanlar, açık havada Ramazan geleneği haline gelen buluşmanın sevincini yaşadı.

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