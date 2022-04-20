Suriye'de harabeler içinde iftar

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’ın kırsal kesiminde yer alan Tadif’te cephe hattında yaşam mücadelesi veren Suriyeliler, harabeler arasında toplu iftarda oruç açtı. “Syria Care” yardım kuruluşunun düzenlediği iftar programına 200 kişi katıldı. İftara katılanlar, açık havada Ramazan geleneği haline gelen buluşmanın sevincini yaşadı.
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