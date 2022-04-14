Ramazan Suriyelilerden İdlibe yardım
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Suriyelilerden İdlib’e yardım

Türkiye ve ABD’de yaşayan Suriyelilerin kurduğu Sahil Özgürlük Sandalı ve Umut Tebessümü derneklerince İdlib’e Ramazan dolayısıyla gıda yardımı yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyelilerden İdlib’e yardım
İdlib’e Ramazan dolayısıyla gıda yardımı yapıldı. S

Türkiye ve ABD’de yaşayan Suriyelilerin kurduğu Sahil Özgürlük Sandalı ve Umut Tebessümü derneklerince İdlib’e Ramazan dolayısıyla gıda yardımı yapıldı. Sahil Özgürlük Sandalı Derneği tarafından İdlib bölgesine 7 bin Ramazan kumanyası ve 15 bin ekmek dağıtıldı. Umut Tebessümü Derneği’nce de İdlib kırsalında 8 bin Ramazan kumanyası dağıtıldı. İki dernek ayrıca Türkiye ve İdlib’de yaşayan Suriyeli aileler için iftar veriyor.

4.5 büyüklüğünde deprem

4.5 büyüklüğünde deprem

​AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Şampiyonlar Liginde gerilim dolu maç

Şampiyonlar Ligi'nde
gerilim dolu maç

​Atletico-Manchester City maçında unutulmaz anlar yaşandı.
Özcan Yeniçerinin 17-25 Aralık çelişkisi: Hükümete kurulan kumpası savunurken kendisine yapılana montaj dedi

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

Levent'te bahçe villa konforunda sağlıklı evler

​DAP Yapı sağlıklı ev konseptini İstanbul'un merkezi Levent'e getiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.