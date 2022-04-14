Suriyelilerden İdlib’e yardım

Türkiye ve ABD’de yaşayan Suriyelilerin kurduğu Sahil Özgürlük Sandalı ve Umut Tebessümü derneklerince İdlib’e Ramazan dolayısıyla gıda yardımı yapıldı. Sahil Özgürlük Sandalı Derneği tarafından İdlib bölgesine 7 bin Ramazan kumanyası ve 15 bin ekmek dağıtıldı. Umut Tebessümü Derneği’nce de İdlib kırsalında 8 bin Ramazan kumanyası dağıtıldı. İki dernek ayrıca Türkiye ve İdlib’de yaşayan Suriyeli aileler için iftar veriyor.