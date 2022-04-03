Taksim ve Ayasofya'da ilk teravih coşkuyla kılındı

İstanbul’un sembolik camilerinden 2’si olan Ayasofya Camii ve Taksim Camii’nde ilk teravih heyecanı yaşandı. 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii sadece Türkiye’nin değil dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların adresiydi.

CAMİYE SIĞMADILAR

Yatsıdan 1 saat önce Ayasofya’ya gelmeye başlayan vatandaşlar, namazdan yarım saat önce camiyi doldurdu. Kalanlar da avludaki alanlarda saf tuttu. Yatsı namazı Bünyamin Topçuoğlu’nun imamlığında kılınırken, ilk teravih namazı için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş mihraba geçti. Teravih namazı duaların ardından son buldu.

ORTAK SEVİNÇ OLDU

Cami çıkışında Yeni Şafak’a konuşan vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Mehmet Öztürk, “Ayasofya yıllarca Müslümanların kanayan yarasıydı. Allah açandan açtırandan razı olsun. Siyasi görüşünüz farklı olabilir. Ayasofya inananların ortak derdiydi şimdi ortak sevinç oldu” diye konuştu. Yusuf Duman ise “Ayasofya kapalıyken ne kadar üzgünsek, açılınca da o kadar sevindik millet olarak. Şöyle derler ya hani: Ayasofya kapalıysa Türkiye Türkiye’den yönetilmiyor. Açıldı işte şimdi Türkiye’den yönetiliyor” dedi. Bir başka vatandaş ise “Ayasofya’da teravih namazına özlem duyuyorduk şimdi onu giderdik. Allah bu millete bir daha buranın kapandığını göstermesin” ifadelerini kullandı.

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Taksim çok güzeldi

Yapılışı ve açılışı büyük olay olan Taksim Camii’nde de ilk teravih heyecanı yaşandı. Yatsı ezanı öncesinde camiye gelerek Kur’an dinleyen vatandaşlar ardından Enderun usulü kılınan teravih namazı ile huzur buldu. Camiye iş yerlerinden çıkıp gelen vatandaşlardan Mesut Kaba, “Buraya neşe ile geldim. Özellikle burada kılmak istedim. Taksim Camii için israf diyenler utansın. Teravih de çok güzeldi, Taksim’de bu ocağını tüttürmemiz gerekiyor” dedi. Murat Sağlam, “Allah, Cumhurbaşkanı’ndan razı olsun” derken Ömer Salman “Gerçekten de böyle bir cami gerekiyordu. Bizim için bunlar hayaldi ama gerçek oldu” diye konuştu.

Abdullah Özkan

SAFLARI SIKLAŞTIRMAYI ÖZLEDİK

Taksim Camii İmam Hatibi Abdullah Özkan heyecanını şöyle anlattı: “Heyecanlı değiliz çok heyecanlıyız. Çünkü iki yıldır cemaat halinde ‘teravih’ kılınamadı ve yakın zamana kadar safları sıklaştırmayı bile özlemiştik. Taksim ve Ayasofya Camileri kader ortağıdır. Vatandaşlarımız gelsinler ve Ramazan coşkusunu beraber yaşayalım. Camimizde Türkiye ve dünya birincisi hafızlarımızın okuduğu mukabeleleri, ilahi ve kasideleri dinlesinler. Birlikte teravih kılalım.”

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