Ramazan Talim ve terbiye ayı Ramazan
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İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Talim ve terbiye ayı Ramazan

Allah Resulü muallimdir. Talim ve terbiyede öncü şahsiyettir. Tertemiz bir hayat yaşayan, güven duyulan Hz. Muhammed (sav) yüce Rabbimiz'den aldığı vahyi yaşayıp bizlere de öğretmiş, açıklamış ve yepyeni bir toplum inşa etmiştir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Talim ve terbiye ayı Ramazan
Arşiv.

Mehmet Nezir Gül

Öğretim, alıştırma, yetiştirme, öğretme, belletme, ders okutma, öğrenme; talim ayı Ramazan.

Bir şeyi almak veya yapmak için istekli bulunmak alıcısı bulunmak; talip olma ayı Ramazan.

Bir işi yapmaya, üstlenmeye istekli olmak, istekli, isteyen, talep eden; talebe ayı Ramazan.

Görgü ve nezaketin gerektirdiği davranış biçimi, bir şeyi en mükemmel derecesine varıncaya kadar yetiştirmek, edep; terbiye ayı Ramazan.

Terbiyesini takınma, saygılı davranma, edeple hareket etme, utanmak, sıkılmak; teeddüp ayı Ramazan.

Kişinin uslanmasını sağlama, edepli olmayı öğretme, terbiye verme, haddini bildirme; te’dip ayı Ramazan.

Utanmak, sıkılmak, terbiyesini takınma, saygılı davranma, edeple hareket etme; teeddüp ayı Ramazan.

Bir kimseden ders alma, ders görme, bir şeyi ders olarak okuma; tederrüs ayı Ramazan.

Ders verme, öğretme, öğretim; tedris ayı Ramazan. (Ötüken Büyük Türkçe Sözlük)

Ramazan bir mektep ayı. İnsanı zihnen, aklen, bedenen, ahlaken, ilmen geliştiren ay.

Talim, tahsil, öğretim; terbiye, tedris, te’dîb, tehzîb, siyaset, tezkiye, irşad ayı Ramazan.

Gün boyu yaşanan açlık ve susuzluk terbiye eder insanı. Nefsani mahrumiyet ile şehvet kontrolü sağlar. Bütün bir bedenin uzuvlarına sahip çıkarak ahlaki olgunluğa erdirir insanı Ramazan.

Talim ve terbiye bir ömür boyu devam eder.

Bir mümin, her an için yeni şeyler öğrenir. Deprem yaşar, evlilik yaşar, çocuğu doğar, bir yakını vefat eder, seyahat eder hep yeni şeyler öğrenir, öğrenmeli.

Davranışlarını sürekli iyileştirir, terbiye süzgecinden geçirir. İslam ahlakıyla ahlaklanır. Böylece olgunlaşır.

***

En büyük ve ilk öğretici, ilk mürebbi, ilk sahip yüce Rabbimiz'dir.

Terbiye ve Rab aynı kökten. Sahip, malik, yönetici ve aynı zamanda terbiye eden anlamına gelir.

“Âlemlerin Rabb ‘ı (terbiye edip yetiştiricisi) Allah’a hamd olsun” (el-Fatiha, 1/1).

Bütün bir kâinatın sahibi, efendisi, terbiye edicisi, insanlara nasıl davranmaları gerektiğine dair esasları belirleyen yüce zat.

Atamız Âdem’e eşyanın, varlığın, nesnelerin ismini, cismini, hakikatini öğreten Rabbimiz'dir. (Bakara 2/31) Sonra da insanoğlu, aklını bu öğretiler doğrultusunda kullanarak kendisini geliştirdi, güzel bir toplum oldu.

Kur’an’ı bize tâlim eden, insana beyanı öğreten de Rabbimiz'dir (Rahmân 55/2, 4).

İnsana kalemle yazmayı öğreten ve bizlere bilmediklerimizi öğreten de Rabbimiz'dir (el-Alak 96/4-5).

***

Allah Resulü muallimdir. Talim ve terbiyede öncü şahsiyettir. Tertemiz bir hayat yaşayan, güven duyulan Hz. Muhammed (sav) yüce Rabbimiz'den aldığı vahyi yaşayıp bizlere de öğretmiş, açıklamış ve yepyeni bir toplum inşa etmiştir.

Cehalet bataklığında debelenen, her türlü kötülükten beslenen bir toplum, Kur’an ve Sünnetin rehberliğinde, talim ve terbiye aşamalarından geçerek, dünyanın en güvenilir, merhametli, ahlaklı toplumu olmuşlardır. “Nitekim kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi temizleyen, size kitap ve hikmeti ve size bilmediklerinizi öğreten bir resul gönderdik” (Bakara, 2/151)

Allah Resulü bir mürebbi olmanın yanı sıra bizlere de gereken sorumluluğu hatırlatmıştır. “Hiç bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir hediye veremez”

“Bir adamın çocuğunu eğitip terbiye etmesi maddi sadakalar dağıtmasından daha hayırlıdır”

Terbiye kurallarına uygun hareket eden insanlar, dünya ve ahirette huzur ve saadete ererler.

Talim ve terbiye ile inançlı, ahlaklı, erdemli, sorumluluk sahibi, başarılı, insan yetiştirmek hedefleyen Rabbimiz, Ramazan'la bu hedef için bizlere her türlü imkânı ve fırsatı sunmaktadır. Nasibimiz bol olsun…


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