Ramazan Tandır ketesi sahur sofralarını süslüyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Tandır ketesi sahur sofralarını süslüyor

Bayburt’ta, özellikle Ramazanda en çok tüketilen yiyeceklerden olan tandır ketesi, sahur sofralarına lezzet katıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tandır ketesi sahur sofralarını süslüyor
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Bayburt’ta, özellikle Ramazanda en çok tüketilen yiyeceklerden olan tandır ketesi, sahur sofralarına lezzet katıyor. Sütle yoğrulan hamurun içine tereyağında kavrulmuş un konularak yapılan bir çeşit çörek olan kete, tok tutması dolayısıyla Ramazanda tüketiliyor. İmalathanelerde yoğun mesai yaparak sahura özel kete üreten işletmeciler, yöresel lezzeti kargo aracılığıyla kent dışına da gönderiyor. Bayburtluların sahur sofrasındaki olmazsa olmazları arasında yer alan kete, aynı zamanda kentin geleneksel yiyeceklerinden biri olarak biliniyor.

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